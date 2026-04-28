США оставляют старые бомбардировщики в строю: предлагают $600 тысяч за управление

ВВС кардинально изменили планы по списанию самолетов B-1B Lancer и B-2 Spirit: они останутся основной ударной силой наряду с новейшими Raider.

Соединенные Штаты отказались от идеи скорейшего вывода на пенсию своих легендарных самолетов, решив вложить колоссальные средства в их обновление. Вместо утилизации, проверенные десятилетиями машины готовят к войнам будущего, сообщает Forbes.

Отмечается, что теперь ВВС США планируют инвестировать до 1,7 миллиарда долларов в модернизацию своих бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer и Northrop B-2 Spirit до начала 2030-х годов. В частности, 342 миллиона пойдут на поддержку "Лансеров", а 1,35 миллиарда – на флот "Спиритов".

Это решение стало полной неожиданностью, ведь ранее Пентагон планировал избавиться от этих моделей, как только на вооружение поступит Northrop Grumman B-21 Raider. Однако реальность оказалась сложнее. Воздушная кампания "Epic Fury" против Ирана наглядно продемонстрировала, что старые самолеты по-прежнему незаменимы: B-2 выполняли сверхдлинные миссии продолжительностью более 37 часов, а B-1B успешно уничтожали ракетную инфраструктуру врага.

"Этот запрос обеспечивает необходимое финансирование для модернизации платформы, гарантируя ее смертоносность и актуальность до 2037 года", – поясняет недавно опубликованный бюджетный документ ВВС.

По имеющимся данным, одной из главных причин сохранения B-2 Spirit является его уникальная способность нести две 30-тонные бомбы GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator" (так называемые "бункер-ломатели"). Новый Raider, несмотря на свое совершенство, может поднять только одну такую единицу. Именно эти боеприпасы считаются единственным оружием, способным уничтожить подземные ядерные объекты Ирана.

Как говорится в материале, США банально не хватает бомбардировщиков. Текущие планы предусматривают закупку 100 единиц B-21, но эксперты настаивают, что нужно не менее 145 или даже 200 самолетов.

"B-2 – единственный полностью действующий стелс-бомбардировщик, который у нас есть, и, откровенно говоря, дальнобойная проникающая способность – одна из самых существенных слабостей нашей армии. Так зачем раньше отказываться от B-2? Это было полностью бюджетно и ресурсно", – заявил полковник Марк Ганзингер в комментарии для Air & Space Forces.

По его мнению, оперативный спрос на такую технику будет только расти.

Чтобы обеспечить самолеты кадрами, Пентагон даже ввел новые бонусы: опытным пилотам предлагают до 600 000 долларов, если они согласятся остаться в кабине еще на 12 лет.

Таким образом, американское небо и в дальнейшем будет охранять "микс" из ветеранов Холодной войны B-52 (которые будут служить до 2050-х), модернизированных B-1 и B-2, а также футуристических B-21 Raider.

