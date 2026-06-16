Канадка побывала на польской свадьбе и была очень удивлена увиденным

Гостья из Канады сравнила торжество со сценой из фильма.

Путешественница из Канады по имени Сара уже некоторое время последовательно воплощает в жизнь свой амбициозный план – посетить каждый город Польши. На этот раз ей посчастливилось побывать в гостях на местной свадьбе, после чего она призналась, что это был довольно неожиданный опыт. Об этом пишет podroze.onet.pl.

В своих соцсетях женщина подробно описала торжественное событие, показав церемонию с точки зрения наблюдателя. Кроме того, она назвала вещи, которые её больше всего удивили.

"Я была на своей первой польской свадьбе, и это было совершенно необычно. Она выглядела как сцена из фильма", – поделилась Сара.

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Путешественница отметила, что место, выбранное молодоженами, было прекрасным.

"Даже ванная комната была потрясающей", – добавила она.

Иностранка также отметила высокий уровень организации торжества.

"Еда… Я, честно говоря, потеряла счет, сколько съела", – призналась она.

Отдельно Сара упомянула десерт: по её словам, вместо одного большого свадебного торта гостям предложили "красивые, отдельные безе в виде маленьких пирожных".

"Когда начались танцы, всё по-настоящему закипело. Вся ночь была просто наполнена радостью. Огромные поздравления моим друзьям", – подытожила она.

Подробнее о свадьбах известных украинцев

Ранее популярный украинский актер Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе. Он также признался, что раньше не хотел официально оформлять отношения, однако изменил свое мнение во время войны.

Также известный украинский шеф-повар, ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко раскрыл неожиданные подробности свадьбы и планы на будущее. Говоря о том, чем угощали гостей на свадьбе, Клопотенко рассказал, что готовил, конечно же, сам.

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