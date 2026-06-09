Популярный украинский актер впервые рассказал о свадьбе со старшей на 15 лет избранницей

Артемий признался, что раньше не хотел официально оформлять отношения, но изменил своё мнение во время войны.

Известный украинский актер Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе.

Оказалось, что звезда фильмов "Песики" и "Соседка" уже 16 лет вместе со своей возлюбленной Еленой Тимковой. Не секрет, что женщина старше Артемия на 15 лет. Долгое время пара официально не оформляла свои отношения, но в начале полномасштабного вторжения решила, что стоит сыграть свадьбу.

"Мы не женились официально, потому что не считал это нужным. Но с началом полномасштабной войны пришлось. Чтобы в случае моей смерти все досталось ей. Только по этим причинам", – отметил Егоров в проекте "Наедине с Гламуром".

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Актер добавил, что свадебная церемония была довольно скромной и только для них.

"Церемония была на двоих и очень скромной. Никакого официоза. Она не брала мою фамилию, это уже какая-то древность", – подчеркнул Артемий.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко высказалась об идеальной свадьбе с новым возлюбленным.

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