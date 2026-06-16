'Знак с небес': Клопотенко раскрыл неожиданные подробности свадьбы и планы на будущее

Шеф-повар на днях впервые женился.

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко, который на днях впервые женился, раскрыл новые подробности церемонии бракосочетания и поделился, в каком настроении он после свадьбы под открытым небом.

"Настроение нормальное бодрое, дальше нужно идти и проживать жизнь", - заявил он в программе "Сніданок з 1+1".

А то, что во время торжества пошел дождь, Клопотенко назвал знаком свыше.

Видео дня

"Это, наверное, какой-то знак с небес. Возможно, это Перун нас благословил… Планы одни в голове были, но мы решили, что нужно просто расслабиться и… идти дальше. Было очень непривычно", - признался шеф-повар.

Говоря о том, чем угощали гостей на свадьбе, Клопотенко рассказал, что готовил, конечно же, сам.

"Мы построили большой мангал… были небольшие ноги ягненка, колбаса, кровянка, были всякие украинские закуски. Мы хотели, чтобы это было больше в украинском стиле. Там были квашенные продукты, родители передали кучу всего из своих погребов, мы это все использовали, чтобы все было по-настоящему. Потому - ничего такого… У нас не было торта, у нас были караваи… Мы пытались прожить это, как раньше это было у наших предков. Это очень важно - проживать наши традиции, а не просто на них смотреть", - сказал кулинар.

На вопрос, собирается ли избранница Клопотенко, Катерина Воскресенская, менять фамилию, молодожены отметили, что еще поговорят об этом.

"Мы просто расписывались в "Діє", и этот момент нужно было обсудить до свадьбы, а не после… Но я думаю, что сегодня мы это обсудим, и завтра уже будет, может, еще плюс один Клопотенко, посмотрим", - добавил Евгений.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Евгений Клопотенко женился и в каком формате прошла свадьба.

Вас также могут заинтересовать новости: