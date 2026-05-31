Салтовский жилой массив известен, помимо своих размеров, и другими не менее интересными фактами.

Харьков невозможно понять без Салтовки – его крупнейшей и самой населенной части. От древних торговых путей и курганов до грандиозного жилого массива советской эпохи – этот район стал целым городом внутри города со своей уникальной историей, достояниями и рекордами.

Рассмотрим, как появился Салтовский и Немышлянский район – Харьков каких годов в них сохранился и откуда пошло название Салтовка.

Почему Салтовка в Харькове так называется – история и значение

Прежде всего стоит уточнить, что Салтовка – это именно историческая местность, причем довольно крупная, охватывающая большую часть всего восточного Харькова. Сегодня ее территория разделена между тремя административными районами – Киевским, Немышлянским и Салтовским.

Для удобства местность также условно делится на более маленькие зоны: собственно Салтовка (22 микрорайона), Северная Салтовка, Восточная Салтовка, Старая Салтовка, Пески, Сабурова дача, Тюринка, Шевченки и Салтовские поселки (Первый, Второй и Третий). Долгое время с Салтовкой также ассоциировалась местность под названием Немышля, но после образования одноименного района она все больше воспринимается отдельно.

Исторически Салтовка была связана с двумя крупными дорогами: одна соединяла поместье, позже получившее название Сабурова дача в Харькове, с Конным рынком (сейчас это улица Академика Павлова). Вторая дорога шла от Старого Салтова к Харькову и именно она со временем дала название всей местности.

Что касается того, откуда произошло название Салтов, то по самой популярной гипотезе этимология этого слова восходит к тюркскому слову "салтан" – султан, правитель, и происходит от названия средневекового Хазарского поселения, находившегося в этой местности. Позже археологи нашли здесь древние курганы и захоронения, в том числе и со скифской эпохи.

Насколько велика Салтовка - Харьков и его рекорды

С Салтовкой связано немало рекордов Харькова и всей Украины. Во, первых, это самый большой "спальный район" страны, в котором живет около трети населения города. Потом, главный рынок Салтовки – "Барабашово" – крупнейший промышленно-вещевой рынок всей Восточной Европы и 14-й по площади среди рынков мира (более 75 гектаров), а Салтовское трамвайное депо – крупнейшее на всем постсоветском пространстве (20,8 гектаров).

Но и это еще не все: в разные эпохи именно на Салтовке появлялись самые высокие здания города. Так, в 1974 году на улице Героев Труда (ныне – Нескореных) был построен первый в Харькове 16-этажный жилой дом; затем в 1980-х в 602-м микрорайоне появился первый 24-этажный дом; а в 2007–2008 годах на берегу гребного канала была возведена первая в городе 25-этажка.

Наконец, хотя Салтовка во времена ее массовой застройки задумывалась преимущественно как жилой район, здесь также расположены некоторые крупные промышленные предприятия, в том числе завод "Турбоатом", бывший, после постройки, одним из самых больших турбостроительных заводов мира.

Салтовский район – как раньше назывался и когда он был застроен

Долгое время территория Салтовки оставалась малозаселенной из-за болотистых грунтов и сложных условий строительства, а ее массовое освоение началось лишь в 1960-х годах, когда был запущен проект крупного жилого массива для работников ХТЗ (Харьковский тракторный завод) и других предприятий.

Формировался этот жилой массив поэтапно: первая высотная волна началась в 1970-х, когда появились 9- и 16-этажные дома, затем в 1980-х началось строительство 24-этажных зданий, а в 2000-х – современных жилых комплексов.

В итоге Салтовка стала одним из самых масштабных примеров панельной жилой застройки в Восточной Европе, с огромными микрорайонами и развитой, но долгое время отстававшей от темпов роста района транспортной системой.

Так, до 1980-х основным общественным транспортом здесь были трамваи, а метро появилось лишь в 1984 году, когда была открыта станция "Академика Барабашова". Позже линия была продлена до станции "Героев Труда" (ныне – "Салтовская"), но и после этого значительная часть района оставалась вне зоны прямого доступа к метрополитену.

Уже после обретения независимости обсуждались проекты дальнейшего расширения метро, включая идею кольцевой линии, которая могла бы соединить станции "Героев Труда" и "Масельского", однако сроки их реализации до сих пор остаются неопределенными.

Немышлянский район – Харьков после административной реформы

Немышлянский район Харькова – самый маленький в городе с площадью всего 22,3 км². Он был образован в 1973 году из частей Московского (ныне - Салтовского), Орджоникидзевского (Индустриального) и Коминтерновского (Слободского) районов.

Изначально он назывался Фрунзенским, а в 2016 году был переименован в честь реки Немышля и одноименной слободы, возникшей здесь еще в конце XVIII века и со временем ставшей одним из крупнейших пригородов Харькова.

Кстати, река Немышля имеет наибольшее количество мостов среди рек города – 13 автомобильных и пешеходных мостов – и является популярным местом отдыха среди местных жителей.

Под конец стоит упомянуть, что Салтовка, и в том числе Немышлянский район Харькова, известны развитой школой бокса: уже с 1930-х годов здесь проводились чемпионаты Украины по боксу, а местные спортивные клубы неоднократно побеждали на национальных соревнованиях.

За счет этого с районом связаны многие известные боксеры, в том числе Александр Гвоздик и Василий Ломаченко, которые жили и учились на Салтовке в юности. Там же в свое время жили и другие известные личности: доктор Евгений Комаровский, писатель Сергей Жадан, а также популярная интернет-персона кот Степан.

