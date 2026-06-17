'Правило 33%' для солнечных панелей: что это и почему его важно соблюдать

"Правило 33%" касается установки солнечной батареи.

Любой, кто планирует установить солнечную батарею на крыше для снижения ежемесячных счетов за электричество, удивится, узнав, что нельзя покрыть панелями всю крышу. Существует норма, ограничивающая площадь покрытия – так называемое "правило 33%".

Издание BGR пишет, что идея заключается в том, чтобы оставить на крыше достаточно места для передвижения спасателей в случае пожара. Пожарным нужны проходы и дополнительное свободное пространство для передвижения или проветривания помещения от дыма. Правильное размещение панелей также обеспечивает достаточный зазор от вершины крыши, что позволяет обеспечить естественную вентиляцию.

Правило 33% - это важнейшая мера планирования, помогающая сохранить целостность крыши и распределить конструктивную нагрузку от новых панелей, но она также способствует оптимизации скорости монтажа. Кроме того, если вы превысите пороговое значение, дополнительные панели увеличат объем вырабатываемой энергии, хотя энергетические компании могут диктовать и ограничивать количество электроэнергии, которое может производить система, подключенная к сети.

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Основное "правило 33%" касается установки солнечной батареи и общей площади покрытия панелями крыши, но существует еще одно, похожее правило, которому следуют поставщики солнечных систем. При проектировании солнечных систем и разработке сопутствующих "правило 33%" также относится к увеличению мощности солнечной батареи по отношению к инвертору – технически это 133%.

Это "правило 33%" (или 133%) указывает, насколько большую мощность инвертор может безопасно выдержать по сравнению со своей номинальной мощностью. Это связано с тем, что солнечные панели редко работают на полную мощность или с максимальным КПД. Таким образом, инвертор мощностью 5 киловатт обычно может обслуживать солнечную батарею большей номинальной мощности – от 6 до 7 киловатт. Вторая версия этого правила практически не имеет отношения к установке панелей, за исключением того, что помогает монтажным бригадам определить, какой инвертор необходим для работы конкретной солнечной батареи.

"Правило 20%"

При установке солнечных панелей следует учитывать и так называемое "правило 20%". Это простое руководство по расчету размера системы, которая может понадобиться – желательно, чтобы система вырабатывала на 20% больше энергии, чем среднемесячный расход, чтобы компенсировать затраты. Эти 20% также учитывают пиковые нагрузки, на случай если потребление больше, чем в среднем за месяц, а также другие условия, которые могут снизить эффективность генерации солнечной батареи.

Ранее УНИАН писал, что забор из солнечных панелей может быть выгоднее обычного.

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