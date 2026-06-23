Плавучие солнечные панели в Австралии помогли решить сразу две важные проблемы

Эти солнечные панели можно увидеть на плотинах и водохранилищах Австралии.

Австралия стоит на грани кризиса, связанного с нехваткой воды. С целью сохранения своих запасов в стране разработали новую конструкцию плавучих солнечных панелей, которая может помочь в решении этой проблемы, пишет SlashGear.

Отмечается, что наибольшее потребление воды на континенте приходится на сельское хозяйство, которое использует 70% запасов воды Австралии. Ситуацию также усугубляют длительные периоды засухи и рост человеческой деятельности.

Теперь же солнечные панели, называемые плавучими фотоэлектрическими системами (FPV), можно увидеть на плотинах и водохранилищах Австралии. По сути, они образуют своего рода крышу над этими водоемами, удерживая воду и предотвращая испарение, покрывая поверхность воды.

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Одновременно с этим плавучие фотоэлектрические системы обеспечивают электросети возобновляемой энергией, практически так же, как и стандартные солнечные панели.

Эти плавучие солнечные панели способны сэкономить значительное количество воды. Ежегодно из плотин и водохранилищ по всей Австралии испаряется 1 400 гигалитров воды.

Как пишет Bloomberg, одна из компаний, разрабатывающих эти панели, утверждает, что они могут сократить испарение воды более чем наполовину. Именно поэтому Австралийское агентство по возобновляемой энергии инвестировало 8,5 млн долларов в инициативу, направленную на развертывание большего количества плавучих солнечных панелей на ирригационных фермах.

Одной из крупнейших в Австралии систем плавучих солнечных панелей владеет компания Wannon Water. Она ежегодно генерирует более 600 000 киловатт-часов возобновляемой электроэнергии. 1 260 панелей, установленных в этой сети, улавливают прямой солнечный свет не только с неба, но и от его отражения на поверхности воды.

Кроме того, в издании добавили ,что с момента установки панелей компании компания Wannon Water они помогают сокращать выбросы парниковых газов почти на 600 тонн ежегодно. Аналогичная установка из 644 плавучих солнечных панелей, реализованная компанией Gippsland Water, также генерирует достаточно электроэнергии, чтобы при пиковой мощности обеспечивать электроэнергией 90 домов в день.

В издании отметили, что эти плавучие солнечные панели не покрывают водоем полностью, в отличие от некоторых других решений. Это является преимуществом, поскольку позволяет избежать цветения водорослей и сохранить воду чистой.

Китай строит "великую стену" из солнечных панелей в пустыне

Ранее autoNocion писало, что Китай строит вдоль пустыни "великую стену" из солнечных панелей протяженностью чуть более 402 километра. Ее будет видно даже из космоса.

Вдоль северной окраины пустыни Кубуци во Внутренней Монголии солнечные панели заполняют полосу, которую проектировщики планируют растянуть на более чем 402 км. Этот проект китайская пресса стала называть "солнечной великой стеной".

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