В Швейцарии придумали оригинальный способ установки солнечных панелей

Вместо того чтобы покупать землю под солнечные панели, можно использовать "свободное" место там, где оно есть.

Один из главных недостатков солнечных электростанций – необходимость в большой незанятой площади, на которой нужно разместить панели с фотоэлектрическими элементами. Швейцарский стартап Sun-Ways нашел оригинальное решение этой проблемы, пишет ithardware.pl.

Речь идет об установке солнечных панелей непосредственно между железнодорожными путями. Экспериментальная установка в населенном пункте Бют в кантоне Невшатель выдержала более 11 тысяч проездов поездов без каких-либо механических повреждений панелей или элементов их крепления.

Проект работает с апреля 2025 года и будет оставаться на стадии тестирования до 2028 года. За это время разработчики планируют собрать данные о долговечности системы, её эффективности и особенностях обслуживания в условиях реальной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры.

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В настоящее время речь идет о 100-метровом участке пути, где установлено 48 фотоэлектрических панелей общей мощностью 18 кВт. Выработанная электроэнергия либо поступает непосредственно в электросеть, либо используется для питания железнодорожной инфраструктуры, в частности систем сигнализации и станционных объектов.

Главным преимуществом проекта называют именно то, что он не требует строительства новых конструкций вдоль путей и использует свободное пространство, которое уже существует между рельсами.

Особенностью технологии является возможность быстрого демонтажа и повторной установки панелей. Каждый модуль длиной около шести метров состоит из трех панелей мощностью 380 Вт, а его демонтаж занимает примерно десять минут, что позволяет проводить работы без длительной остановки движения поездов. Для монтажа компания использует специально разработанную машину, которая укладывает панели между рельсами со скоростью до 300 метров в час.

Самым сложным инженерным вызовом стали вибрации и воздушные потоки, создаваемые скоростными поездами. Как отмечается в публикации, система оснащена специальным механизмом фиксации, обеспечивающим стабильное положение панелей даже при интенсивном движении.

Другие необычные способы размещения солнечных панелей

Как писал УНИАН, в Калифорнии солнечные панели установили над ирригационными каналами. Это решение одновременно обеспечило производство чистой электроэнергии и сократило потери воды от испарения, что критически важно в засушливом климате штата.

Также мы рассказывали, что европейцы активно превращают свои садовые заборы в мини-солнечные электростанции. Хотя вертикальные панели генерируют меньше энергии, чем крышные, они экономят место и средства на монтаж, а окупаемость таких "солнечных изгородей" составляет около восьми лет, что делает их привлекательным решением для домовладельцев.

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