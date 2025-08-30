Россияне сыграли на любви американцев к блестящим игрушкам и их самоуверенности.

Уже более полугода российский диктатор морочит голову президенту США, избегая новых санкций против РФ и выигрывая дополнительное время на попытки уничтожения Украины. Однако история показывает, что руководство США исторически имеет чрезмерное доверие к "партнерам" в Москве и время от времени за это расплачивается. Об одном показательном случае рассказывает BBC.

В 1945 году, в последние недели Второй мировой войны, советские пионеры сделали символический подарок послу США в Москве - большое деревянное изображение Большой печати Соединенных Штатов. Подарок олицетворял дружбу и сотрудничество между СССР и США в рамках Антигитлеровской коалиции. Посол Аверелл Гарриман с гордостью повесил этот подарок в своем кабинете.

Но за красивым символом скрывалась хитроумная ловушка. Внутри деревянной печати было спрятано сверхсекретное устройство для прослушивания, которое впоследствии получит название "The Thing" ("Штуковина"). В течение семи лет, с 1945-го по 1952-й, оно оставалось незамеченным американскими спецслужбами, передавая советской стороне разговоры из кабинета посла. По изобретательности и масштабу этот замысел напоминал легендарного Троянского коня, только теперь в реальной шпионской игре холодной войны.

Как работало это устройство? Его создателем был советский инженер и музыкант Лев Термен - известный в мире как Леон Термен, автор первого электронного музыкального инструмента "терменвокс". Внутри "Штуковины" находилась мембрана, похожая на кожу барабана, и система труб, напоминающих органные. Устройство не имело ни батареи, ни электронных деталей и не нагревалось, поэтому его невозможно было обнаружить обычными средствами контрразведки. Активировалось оно только тогда, когда из здания неподалеку поступал радиосигнал, который заставлял антенну "оживать" и отражать колебания человеческого голоса.

Раскрыли тайну случайно: в 1951 году британский военный радист в Москве, настраивая аппаратуру, случайно поймал волну "Штуковины" и услышал чужие разговоры. Лишь в следующем году после трехдневного тщательного обыска технические эксперты США нашли источник утечки - большую деревянную печать, которая семь лет "работала" огромным, но незаметным ухом советской разведки в самом сердце посольства США.

Операция стала настоящим триумфом советской инженерии и искусства маскировки. Один из советских техников, Вадим Гончаров, впоследствии вспоминал, что благодаря этому устройству СССР получал "очень важную информацию, которая давала определенные преимущества в холодной войне".

И до сих пор неизвестно, сколько еще подобных "Штуковин" действовало в других местах. Но успех этого устройства для прослушивания был лишь частично обусловлен его технической оригинальностью. Замысел советских спецслужб сработал в первую очередь благодаря любви американцев к статусным предметам искусства и вообще к чрезмерному пафосу.

Подарки Путина Трампу

Как писал УНИАН, следуя в духе традиций сталинского НКВД и брежневского КГБ, российский диктатор неоднократно делал подарки Дональду Трампу как президенту США. Так еще во времена своей первой каденции Трамп в 2018 году получил от Путина футбольный мяч, как потом оказалось, с электронным чипом внутри.

А уже весной этого года Путин подарил Трампу картину с его же собственным портретом. Были ли в этом подарке какие-то электронные устройства, пока остается неизвестным.

