Bloomberg узнал о чипе в футбольном мяче, который Путин подарил Трампу

На фотографиях нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события.

В футбольном мяче, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, есть чип.

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Об этом сообщает Bloomberg. Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств. Однако Bloomberg уточняет, что это рекламный чип, передают Ведомости.

Путин подарил Трампу официальный футбольный мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar. Внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить «эксклюзивный контент», говорится на сайте Adidas. В частности, речь идет об информации о продукте, футбольных новостях, соревнованиях и прочем, поясняет компания в руководстве к пользованию.

Adidas не стал комментировать Bloomberg, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, добавляет агентство. На фотографиях также нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas, рассуждает Bloomberg. Футбольный мяч проверили на безопасность, как и все подарки, заверила агентство пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она не пояснила, было ли что-то обнаружено.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. На ней Путин подарил Трампу футбольный мяч.