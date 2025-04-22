Портрет, который российский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу через его специального представителя Стива Уиткоффа, нарисовал российский художник Никас Сафронов. CNN пообщалось с ним. Также издание показало сам портрет.
Российский художник изобразил американского президента с поднятым вверх кулаком на сцене во время его предвыборного митинга в Пенсильвании после того, как на него было совершено покушение в июле 2024 года.
"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего она заслуживает", - рассказал художник.
Как сообщил Сафронов, к нему "пришли люди" и сказали, что хотят, чтобы он нарисовал Трампа таким, каким его видит. Говорит, сначала он не знал, кто эти посетители, мол, у него как известного художника "есть клиенты, которые не вдаются в подробности". Но, добавил, заподозрил, что заказчиком является Кремль.
"Когда я начал работу над портретом, то понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать денег, потому что понимал, для чего эта картина", - пояснил художник.
Позже, по его словам, с ним связался сам Путин и сказал, что портрет Трампа будет "важным шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами".
Отмечается, что Сафронов рисовал портреты также других мировых лидеров, в частности покойного Папы Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди, северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Издание пишет, что именно этот портрет Трампа, который, как утверждает Сафронов, ему подарил Путин, похож на тот, что сейчас висит в Большом фойе Белого дома. По данным CNN, он там появился после того, как официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы оттуда убрали.
Подарок Путина Трампу: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, спецпосланник Трампа Уиткофф в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Путин передал американскому главе его портрет "от ведущего российского художника", а также сказал, что якобы молился за Трампа, когда в него стреляли.
Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил эту информацию изданию ВВС и назвал картину "личным подарком". Однако других подробностей не раскрыл, мол, об этом может рассказать только сам диктатор.