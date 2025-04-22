Также стало известно имя художника, который изобразил президента США по заказу российского диктатора.

Портрет, который российский диктатор Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу через его специального представителя Стива Уиткоффа, нарисовал российский художник Никас Сафронов. CNN пообщалось с ним. Также издание показало сам портрет.

Российский художник изобразил американского президента с поднятым вверх кулаком на сцене во время его предвыборного митинга в Пенсильвании после того, как на него было совершено покушение в июле 2024 года.

"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет то, чего она заслуживает", - рассказал художник.

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Как сообщил Сафронов, к нему "пришли люди" и сказали, что хотят, чтобы он нарисовал Трампа таким, каким его видит. Говорит, сначала он не знал, кто эти посетители, мол, у него как известного художника "есть клиенты, которые не вдаются в подробности". Но, добавил, заподозрил, что заказчиком является Кремль.

"Когда я начал работу над портретом, то понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать денег, потому что понимал, для чего эта картина", - пояснил художник.

Позже, по его словам, с ним связался сам Путин и сказал, что портрет Трампа будет "важным шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами".

Отмечается, что Сафронов рисовал портреты также других мировых лидеров, в частности покойного Папы Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди, северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Издание пишет, что именно этот портрет Трампа, который, как утверждает Сафронов, ему подарил Путин, похож на тот, что сейчас висит в Большом фойе Белого дома. По данным CNN, он там появился после того, как официальный портрет бывшего президента США Барака Обамы оттуда убрали.

Подарок Путина Трампу: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, спецпосланник Трампа Уиткофф в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что Путин передал американскому главе его портрет "от ведущего российского художника", а также сказал, что якобы молился за Трампа, когда в него стреляли.

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил эту информацию изданию ВВС и назвал картину "личным подарком". Однако других подробностей не раскрыл, мол, об этом может рассказать только сам диктатор.

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