Греция купит у Израиля многоуровневую систему ПВО за $4 миллиарда

Страна также закупит 3 военно-транспортных самолета C-390, 10 британских мини-подводных лодок для спецопераций.

Власти Греции одобрили закупку у Израиля многоуровневой системы противо-воздушной обороны (ПВО) стоимостью до 3,5 млрд евро ( $4 млрд), а также нескольких типов беспилотников и военно-транспортного самолета Embraer C-390.

О масштабной и дорогостоящей закупке сообщил министр обороны страны Никос Дендиас. Он детализировал, что совет безопасности страны (KYSEA) дал предварительное одобрение ранее, а теперь утвердил контракты на закупку.

Как отметило издание Defense News, Греция хочет создать многоуровневую систему противобаллистической, зенитной и противодронной обороны под названием "Щит Ахиллеса", ядром которой станут израильские радары и ракеты от оборонных компаний Rafael и IAI.

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"Она будет готова и полностью введена в эксплуатацию в течение 35 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", – сказал Дендиас, добавив, что греческие компании произведут не менее 25% системы.

Издание отметило, что в целом Греция, которая сейчас использует американские системы ПВО Patriot и устаревшие российские С-300 для защиты воздушного пространства, намерена потратить около 28 млрд евро к 2036 году на модернизацию вооруженных сил. Это включает закупку до 40 новых истребителей F-35 у США и фрегатов у Франции и Италии.

Дендиас заявил, что KYSEA также одобрил закупку 3 военно-транспортных самолетов C-390, 10 британских мини-подводных лодок VICTA для специальных операций, американских беспилотных летательных аппаратов V-BAT и беспилотников Heron у Израиля.

Греция тратит почти 3,5% своего валового внутреннего продукта на оборону, что выше, чем у многих стран НАТО.

Издание добавило, что Греция и Израиль управляют центром подготовки летчиков на греческой территории, проводят ежегодные совместные военные учения и сотрудничают в области систем противодействия беспилотникам и кибербезопасности.

Издание напомнило, что в прошлом году Афины закупили 36 израильских реактивных артиллерийских систем примерно за 650 млн евро.

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