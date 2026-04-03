Крупная европейская авиакомпания впервые разрешила брать собак в салон самолета

Нововведение вступит в силу с лета 2026 года.

Отправиться в путешествие с домашним питомцем – это еще тот квест, особенно когда вы куда-то летите. Большинство авиакомпаний настаивают на том, чтобы собаки летали в клетках в багажном отсеке, что многим владельцам не по душе.

Однако одна европейская авиакомпания идет против течения. Уже скоро она разрешит перевозить на своих рейсах собак непосредственно в салоне, сообщает Daily Mirror.

"С лета 2026 года итальянская авиакомпания ITA Airways разрешит собакам весом до 30 кг путешествовать в салоне вместе со своими владельцами на отдельных внутренних рейсах. Это изменение произошло после того, как в прошлом году Итальянское управление гражданской авиации (ENAC) обновило свою политику, открыв итальянским авиакомпаниям возможность допускать крупных собак в салоны", – говорится в материале.

Точные детали перевозки собак, а также цены компания еще не объявила. Вероятно, для питомцев придется покупать отдельное место. Daily Mirror также предполагает, что владельцы собак должны будут сидеть в специально отведенном месте в салоне. Не исключено, что на один рейс будут допускать ограниченное количество питомцев.

Не стоит забывать и о документах. Согласно рекомендациям ENAC, собаки должны иметь паспорт домашнего питомца ЕС или ветеринарный сертификат. Также необходимо взять с собой ремень безопасности или шлейку, чтобы удерживать питомцев во время взлета и посадки самолета или в момент возникновения турбулентности.

"Компания ITA уже запретила перевозку в багажном отсеке собак и кошек брахицефальных пород, таких как бульдоги, мопсы и боксеры, поэтому этот запрет, вероятно, будет распространен и на домашних питомцев, путешествующих в салоне. Запрет на перевозку этих пород был введен из-за проблем с дыханием, характерных для короткомордых домашних животных", – добавляет ресурс.

