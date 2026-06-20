В США платят за вылов инвазивных видов рыб: рыбаки могут получить до 1500 долларов

На ловлю голубого сома в штате Мэриленд не распространяются никакие ограничения в отношении рекреационного лова.

Штат Мэриленд удваивает усилия в борьбе с инвазивными видами рыб в водосборном бассейне Чесапикского залива, предлагая рыболовам различные возможности для вылова проблемных рыб, а также возможность побороться за денежные призы, награды и право похвастаться своими достижениями. Об этом пишет wired2fish.

В частности, департамент природных ресурсов штата Мэриленд призывает рыболовов-любителей охотиться на инвазивного синего сома - неместного хищника, который распространился по всем водоемам штата. По информации ведомства, синий сом охотится на важные местные виды, а именно на синих крабов, белого окуня и менхадена, что вызывает беспокойство в отношении экосистемы Чесапикского залива.

"В отличие от многих видов рыб, которые ловятся в спортивных целях, на синего сома в штате Мэриленд не распространяются никакие ограничения в отношении рекреационного вылова, размера рыбы и закрытого сезона. Этот вид может достигать впечатляющих размеров: рекордный экземпляр синего сома в штате Мэриленд весил 82 фунта (37 кг). "В результате у рыболовов появляется уникальная возможность одновременно наслаждаться сложной рыбалкой и способствовать сокращению популяций инвазивных видов", - поясняется в материале.

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Штат Мэриленд предлагает до 1 500 долларов за каждую чартерную рыбалку на голубого сома

Помимо турниров, штат Мэриленд запускает новую пилотную программу, призванную поддержать как борьбу с инвазивными видами, так и отрасль чартерной рыбалки штата.

"Департамент природных ресурсов (DNR) предлагает капитанам чартерных судов и рыболовным гидам компенсацию в размере до 1 500 долларов за каждую рыбалку в рамках новой инициативы под названием "Reel in the Blues Bonanza". В рамках программы в течение лета и осени 2026 года случайно выбранным гражданам будут предоставляться бесплатные чартерные поездки на ловлю голубого сома", - сообщает издание.

Поэтому капитаны, заинтересованные в участии, должны подать заявку до 22 июня. С 24 июня штат откроет регистрацию для граждан, желающих принять участие в розыгрыше бесплатных рыболовных поездок на ловлю голубого сома.

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