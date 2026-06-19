Босс потратил 90 тысяч долларов на наматрасники для сотрудников: причина удивила

Мужчина убежден, что полноценный сон помогает инженерам работать эффективнее и принимать более удачные решения.

Генеральный директор ИИ-стартапа Factory Матан Гринберг рассказал, что несколько лет назад купил каждому из своих 30 сотрудников охлаждающий наматрасник Eight Sleep стоимостью около 3 тысяч долларов. В общей сложности на эту инициативу компания потратила около 90 тысяч долларов, пишет Business Insider.

По словам руководителя, он рассматривает своих инженеров как профессиональных спортсменов, которым для максимальной продуктивности необходимо качественное восстановление. Именно поэтому компания решила инвестировать не в традиционные офисные бонусы, а в технологии для улучшения сна.

Наматрацники Eight Sleep могут автоматически охлаждать или нагревать кровать благодаря системе циркуляции жидкости. Кроме того, они позволяют настраивать разную температуру для каждой половины кровати.

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Гринберг также ввел другие необычные правила в офисе. В частности, он ограничил доступ к продуктам с высоким содержанием сахара и заменил их более дорогими полезными перекусами, такими как протеиновые снеки и напитки на основе матча.

Предприниматель подчеркивает, что не поддерживает культуру чрезмерной переработки, популярную в некоторых технологических компаниях. Напротив, он считает, что сотрудники должны достаточно отдыхать, чтобы демонстрировать лучшие результаты.

В то же время руководитель признает, что не располагает точными данными о том, насколько наматрасники повысили производительность команды. Однако, по его словам, сотрудники остались довольны таким подарком, а качественный сон напрямую влияет на способность человека концентрироваться и эффективно работать.

Factory была основана в 2023 году и специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта. В настоящее время компания насчитывает около 120 сотрудников и весной привлекла инвестиции в размере 150 миллионов долларов.

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