В Чили выпустили в небо легендарных птиц: страна спасает крупнейшего хищника с крыльями

Трех реабилитированных андских кондоров выпустили над Национальным парком Патагония в Чили.

В чилийском Национальном парке Патагония выпустили самку кондора по имени Кармен. Она была рождена в неволе в 2023 году. Второй птицей стал молодой самец Аукинко, спасенный после повреждения крыла. Еще одного самца, известного как Фарельон, нашли в горах Чилийского столичного региона с переломом лапы.

Как пишет discoverwildlife.com, несколько месяцев назад троицу кондоров перевезли из Центра реабилитации хищных птиц в Центральном Чили в загоны для предвыпуска в парке, где их поместили на карантин и обследовали здоровье. Когда они взлетели в небо, они присоединились к примерно двум десяткам других андских кондоров, всех которых выпустили на волю в течение последнего десятилетия в рамках проекта Манку.

Все птицы оснащены спутниковыми и радиопередатчиками. "С 2019 года мы используем спутниковый мониторинг схем полетов, чтобы понять перемещения кондоров, их угрозы и определить, где сосредоточены критические риски", – говорит Франциска Кортес Солари, исполнительный президент благотворительной организации "Кортес Солари".

Освобождение кондоров является частью проекта Манку – усилий по сохранению природы фонда Rewilding Chile Foundation. Целью проекта является укрепление популяций этой культовой андской птицы.

Андский кондор – это очень крупная птица. Этот гриф имеет размах крыльев до 3 метров и весит до 15 кг. Это самая тяжелая и самая большая хищная птица в мире. Птица встречается в Андах и на прилегающих тихоокеанских побережьях западной Южной Америки. Сейчас она находится под угрозой исчезновения.

На это влияют две проблемы. Первая – это потеря естественной среды обитания. А вторая, и самая большая проблема – "вторичное отравление". Дело в том, что когда эти птицы, которые по сути являются падальщиками, питаются, то нередко могут отравиться веществами, используемыми для борьбы с хищниками. Пастухи в Чили часто травят хищных животных, чтобы уберечь домашний скот.

Численность кондоров сокращается в центральной части Чили и в Национальном парке Патагония.

Андский кондор является национальным символом Чили, Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу, где он играет важную роль в фольклоре и мифологии. Он также является важным экосистемным инженером. "Кондоры играют ключевую роль в природе", – говорит Кристиан Сауседо, директор по вопросам дикой природы организации Rewilding Chile. Поедая туши животных, кондоры помогают предотвратить распространение болезней и возвращают питательные вещества в почву. Они также являются индикаторным видом. Состояние их популяции отражает общее состояние здоровья экосистемы.

Сохранение птиц

Напомним, что в эквадорских Андах ученые пытаются уберечь древний лес – заповедник Янакоча, который стал последним местом обитания для черногрудой колибри. По данным Международного союза охраны природы, в дикой природе осталось всего от 150 до 200 особей.

