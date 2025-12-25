Национальный парк Кейп-Фруард – это дикая территория с изрезанным ветрами побережьем и лесистыми долинами, обладающая непревзойденным биоразнообразием.

Правительство Чили, одного из лучших направлений для прохладного летнего отдыха, готовится создать 47-й национальный парк страны, призванный защитить почти 200 тысяч гектаров нетронутой дикой природы.

Таким образом будет завершено создание коридора дикой природы протяженностью 2800 километров до самой южной оконечности Америки, пишет The Guardian.

Уникальная природа, история и культура

Национальный парк Кейп-Фруард – это дикая территория с изрезанным ветрами побережьем и лесистыми долинами, обладающая непревзойденным биоразнообразием и являвшаяся свидетелем тысячелетий человеческой истории.

Видео дня

"Я побывала во многих исключительных местах, и могу сказать, что проект Кейп-Фруард – это самое дикое место, где я когда-либо бывала. Это одна из немногих по-настоящему диких лесных и горных территорий, оставшихся в стране, и богатство истории коренных народов региона доказывает необходимость сохранения этих территорий навсегда", – отметила Кристин Томпкинс, известная американская защитница природы, возглавляющая этот проект.

Например, в феврале этого года в парке была обнаружена популяция из 10 оленей-хуэмулей, находящихся под угрозой исчезновения, а сеть камер регулярно фиксирует диких пум и находящихся под угрозой исчезновения речных выдр хуильин. Территория также включает 10 тысяч гектаров сфагновых болот, поросших губчатым мхом, который хранит углерод глубоко под землей.

Тем временем, вдоль береговой линии разбросаны хрупкие археологические памятники, хранящие историю кавескаров – кочевого коренного народа, который передвигался по фьордам, скалистым пляжам и лесам на каноэ, вырезанных из деревьев.

"Эта мозаика экосистем имеет огромное значение. Болота и субантарктические леса невероятно хрупки, и культурное наследие территории Кавескар, эпоха исследователей, а затем китобоев – вся эта история и биоразнообразие будут сохранены в той или иной форме в будущем национальном парке", – отмечает Бенхамин Касерес, координатор по охране природы в регионе Магальянес организации Rewilding Chile, родом из Патагонии.

Однако задолго до того, как коренные общины поселились в этом районе, воды Магелланова пролива стали связующим звеном между Атлантическим и Тихим океанами. Здешние мутные глубины унесли множество жизней и породили легенды, якобы на дне лежат сокровища, а на берег веками выбрасывало запечатанные бутылки рома.

Долгая бюрократическая волокита и преграды

Отмечается, что это уже 17-й национальный парк, созданный или расширенный в Чили и Аргентине организацией Tompkins Conservation и ее преемницей, Rewilding Chile. Эти группы потратили почти десять лет на объединение приобретенных земель и государственной собственности для создания нацпарка. В 2023 году они подписали соглашение с правительством Чили о передаче земли под национальный парк Кейп-Фруард.

Однако до официального создания национального парка еще предстоит пройти ряд этапов. В сентябре 2025 года был проведен процесс консультаций с коренным населением, являющийся обязательным требованием законодательства для крупномасштабных проектов в Чили, но он провалился. Тем временем, Министерство окружающей среды Чили заявило, что приложит "все усилия" для продвижения планов по созданию парка к марту.

Но если через два года прогресса не будет, земли вернутся в собственность организаций Томпкинс.

"Каждый из разработанных нами проектов по созданию парков имеет свои конкретные причины, по которым он считается необходимым для сохранения природы. И в этом смысле мыс Фроуард – это часть экологической головоломки, которая со временем должна обеспечить постоянную защиту ключевых мест биоразнообразия в чилийской Патагонии", – сказала Томпкинс, которая в течение 20 лет, до 1993 года, была генеральным директором компании Patagonia, производящей одежду для активного отдыха.

Другие интересные места в Южной Америке

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейший в мире издатель туристических путеводителей Lonely Planet признал живописную страну в Южной Америке, Перу, лучшим местом для поездки в 2026 году.

В свою очередь бывалый путешественник Алекс Браун, объехавший все 12 стран Южной Америки, рассказал, какие из них он считает лучшими для посещения, а куда лучше не ехать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.