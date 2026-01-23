Последнее убежище крошечных птиц: экологи спешат восстановить древний лес

В дикой природе осталось всего от 150 до 200 особей.

Глубоко в эквадорских Андах сохранился древний лес - заповедник Янакоча, который стал последним убежищем для черногрудой колибри-пухонижки (Eriocnemis nigrivestis). Как пишет The Independent, крошечная птица длиной всего 9 сантиметров балансирует на грани исчезновения. По данным Международного союза охраны природы (IUCN), в дикой природе осталось всего от 150 до 200 особей.

Заповедник Янакоча был основан 25 лет назад Фондом Jocotoco и с тех пор превратился в ключевой центр сохранения биоразнообразия Анд.

Этот вид колибри легко узнать по характерным белым "штанцам" из перьев на лапках, которые резко контрастируют с глубокой металлически-черной окраской груди и бронзово-зелеными крыльями. Вид находится под серьезной угрозой из-за вырубки высокогорных лесов под пастбища и сельское хозяйство.

По словам Ширли Фаринанго из Фонда птиц и охраны природы, давление особенно сильное из-за узкой экологической ниши, которую занимает эта птица – на высоте от 3 000 до 3 500 метров над уровнем моря. Именно эти территории, отмечает она, являются "наиболее привлекательными" для превращения в сельскохозяйственные угодья.

На склонах вулкана Пичинча, примерно в 45 километрах к северо-западу от Кито, экологи сейчас спешат восстановить покрытый облаками горный лес. Ведь для "самых маленьких фей" Анд эти густые деревья – не просто среда обитания. Это их последний шанс на выживание.

Единственная землеройка Эфиопии

Напомним, на юге Эфиопии ученые обнаружили крошечную землеройку, которая весит столько же, сколько кубик сахара, а длина ее тела – всего 5 см. Научное видовое название этого удивительного существа – stanleyi, что является данью уважения Уильяму Стэнли – эволюционному биологу, который в 2015 году, во время полевых исследований в другом районе Эфиопии, поймал похожую землеройку. К сожалению, она вскоре умерла. Этот молодой взрослый самец стал голотипом - единственным экземпляром, на основе которого был создан новый вид.

