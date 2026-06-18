Разгон до 150 км/ч экономит лишь 6 минут на сотни километров, а риск возрастает заметно

Разгон до 150 км/ч не стоит ни топлива, ни риска для жизни.

Убеждение, что более высокая скорость автоматически означает значительный выигрыш во времени, – одно из самых распространённых заблуждений на дороге.

Расчёты показывают, что выигрыш становится все меньше по мере роста скорости. На дистанции 100 километров автомобиль, движущийся с постоянной скоростью 110 км/ч, добирается до цели примерно за 55 минут. При законном ограничении в 130 км/ч время сокращается до около 46 минут, пишет Mediafax.

Водитель, едущий со скоростью 150 км/ч, преодолевает то же расстояние примерно за 40 минут. Разница по сравнению с теми, кто соблюдает скоростной режим, составляет всего шесть минут. На практике преимущество нередко ещё меньше.

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Пробки, обгоны, зоны временных ограничений, дорожные работы и заторы постоянно снижают среднюю скорость движения.

Пробки сводят большую часть преимущества на нет

Автомагистрали – не идеальные трассы, где автомобили движутся с постоянной скоростью. Грузовики, въезды и съезды, дорожные работы и изменения трафика вынуждают водителей часто тормозить и разгоняться.

Те, кто едет на очень высоких скоростях, вынуждены чаще подстраивать темп движения, а несколько минут в пробке или в зоне замедленного движения могут полностью свести на нет ранее выигранное время.

Специалисты по дорожному движению подчёркивают, что средняя скорость гораздо важнее максимальной, достигнутой на короткое время.

Расход топлива растёт гораздо быстрее, чем скорость

Один из менее заметных эффектов высокой скорости – резкий рост расхода топлива. Аэродинамическое сопротивление возрастает не пропорционально скорости, а значительно быстрее.

Таким образом, переход с 130 км/ч на 150 км/ч может означать рост аэродинамического сопротивления более чем на 30%. Для многих автомобилей это выражается в увеличении расхода топлива примерно на 20–25%.

В некоторых ситуациях дополнительная остановка для заправки может съесть всё время, выигранное за счёт более быстрой езды.

Разница, которая может спасти жизнь

Однако самым важным следствием высокой скорости остаётся безопасность. При 130 км/ч тормозной путь автомобиля в нормальных условиях может превышать 120 метров.

При 150 км/ч он нередко достигает более 150 метров. Лишние 20 км/ч могут означать около 30 дополнительных метров, необходимых для остановки – это примерно длина колонны из семи автомобилей.

В экстренной ситуации эта разница может решить, успеет ли водитель избежать столкновения или врежется в препятствие на всё ещё опасной скорости.

Даже в Германии большинство водителей не ездят очень быстро

Немецкие автобаны нередко приводят как пример отказа от ограничений скорости. Тем не менее данные свидетельствуют об иной реальности.

Согласно исследованию, проведённому в Германии на основе почти двух миллиардов проездов транспортных средств, средняя скорость на участках без ограничений составила около 113 км/ч. Почти 83% водителей ехали со скоростью менее 130 км/ч.

Эксперты объясняют, что очень большие перепады скоростей между автомобилями негативно влияют на плавность движения и могут порождать так называемые "фантомные пробки" – заторы, возникающие без видимой причины и распространяющиеся на большие расстояния.

В итоге расчёты показывают, что превышение ограничения в 130 км/ч даёт минимальный выигрыш во времени, тогда как расходы и риски существенно возрастают.

Для большинства водителей несколько сэкономленных минут не компенсируют дополнительный расход топлива и значительно возросшую опасность аварии.

Ранее УНИАН сообщал, почему авто резко начинает "жрать" больше бензина на скорости.

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