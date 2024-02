В списке есть ромашковый чай и молоко.

Есть напитки, которые способствуют здоровому и качественному сну. Диетологи, а также данные последних исследований помогли определить самые лучшие их них, пишет Eat This, Not That.

Что пить перед сном

Терпкий вишневый сок. Доктор медицинских наук Лия Рейтмайер сообщила, что терпкая вишня содержит мелатонин, который помогает регулировать наш естественный режим сна. Небольшое исследование показало, что употребление одной чашки вишневого сока два раза в день увеличивает продолжительность сна на 84 минуты.

Ромашковый чай. Этот травяной чай обладает расслабляющими свойствами, которые помогут уснуть. Обзор Phytotherapy Research, проведенный в апреле 2019 года, показал, что ромашка эффективна в улучшении симптомов генерализованного тревожного расстройства и приводит к улучшению качества сна.

Видео дня

Миндальное молоко. Клинический диетолог Шерил Муссатто рассказала, что это отличный напиток, вызывающий сон. По ее словам, уровень серотонина в нашей центральной нервной системе во многом зависит от триптофана - аминокислоты, которая содержится в миндальном молоке.

Зеленый чай без кофеина. Небольшое исследование, опубликованное в октябре 2019 года в журнале Nutrients, показало, что у взрослых, принимавших 200 миллиграммов l-теанина в день, наблюдалось снижение нарушений сна. Хотя стандартная чашка зеленого чая содержит всего около 8 миллиграммов l-теанина, употребление его в течение вечера может улучшить сон.

Молоко. Дипломированный диетолог Карман Мейер отметила, что кальций в молоке играет важную роль в выработке мелатонина, который способствует сну.

Чай ашваганда. Недавние исследования показали, что ашваганда может принести пользу людям с легкими нарушениями сна и людям, страдающим бессонницей.

Кефир. Согласно исследованию PLoS One, проведенному в октябре 2019 года, разнообразный микробиом кишечника связан с повышением эффективности и общей продолжительности сна. А кефир богат пробиотиками, которые поддерживают разнообразие полезных бактерий в кишечнике, объяснила диетолог Кэролайн Марголис.

"Золотое" молоко. Молоко с добавлением куркумы еще более полезное для сна. Исследование, проведенное в июле 2021 года в журнале Molecular Nutrition and Food Research, показало, что экстракт куркумы увеличивает продолжительность сна.

Напомним, ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите виноград каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: