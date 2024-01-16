Этот напиток может оказать влияние на способность учиться и формировать воспоминания.

Когда дело касается нашей памяти, то, что мы едим, имеет значение. Пока некоторые продукты и напитки улучшают здоровье мозга, другие могут ему навредить. И среди всех напитков выделяется один, употребление которого эксперты советуют ограничить специально для улучшения памяти. Это алкоголь, пишет EatingWell.

Отмечается, что употребление алкоголя в умеренных количествах может быть частью сбалансированного образа жизни. Злоупотребление же приводит к пагубным последствиям, особенно для памяти.

Алкоголь преодолевает гематоэнцефалический барьер, воздействуя на несколько частей мозга, показали результаты исследования 2019 года, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience.

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"В краткосрочной перспективе это может привести к снижению рассудительности и замедлению времени реакции, - говорится в публикации. - В долгосрочной перспективе употребление более 7 или 14 напитков в неделю (для женщин и мужчин соответственно) может оказать длительное влияние на способность учиться и формировать воспоминания".

Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Alcohol показало, что алкоголь вызывает воспаление вашего мозга.

"Это воспаление нарушает когнитивные способности, затрудняя эффективное функционирование мозга и ясное мышление", - отметил доктор Су-Нуи Эскобар из Майами.

Напомним, ранее диетологи назвали 10 худших напитков для похудения.

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