Виноград всех цветов содержит антиоксиданты.

Виноград - это та ягода, которая, безусловно, может вписаться в сбалансированную, здоровую диету, заявила врач-диетолог, магистр медицинских наук Элизабет Шоу, пишет EatingWell.

Сертифицированный спортивный диетолог Роксана Эхсани добавила, что виноград богат необходимыми углеводами, витаминами, минералами, антиоксидантами и полифенолами.

Большая часть энергии в винограде поступает из углеводов, которые являются основным источником энергии для вашего мозга, акцентировала специалист.

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Также свежий виноград на 82% состоит из воды, что помогает повысить уровень гидратации в течение дня.

Виноград - польза для здоровья

Помимо того, что виноград повышает энергию за счет вышеупомянутых калорий из углеводов, вот что может произойти, если вы едите виноград ежедневно:

Вы увеличите потребление антиоксидантов. Виноград всех цветов содержит антиоксиданты, в том числе полезные для кишечника, поддерживающие кровообращение полифенолы и антоцианы, которые, как было доказано, помогают защитить от хронического воспаления, диабета, некоторых видов рака и болезней сердца.

Вы можете улучшить здоровье своего мозга и сердца. Антиоксиданты в винограде помогают бороться со свободными радикалами в организме, которые со временем могут нанести вред вашему сердцу и кровеносным сосудам. Исследование, проведенное в декабре 2021 года в журнале Food Chemistry X, подтверждает, что употребление винограда связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Вы получите витамины и минералы. Как отметила диетолог Эхсани, ссылаясь на Национальный институт здравоохранения, виноград - хороший источник витамина К, который может улучшить кровообращение и здоровье костей. Также виноград содержит калий, который, как было доказано, способствует здоровью сердца и здоровой функции мышц.

Вы можете спать более крепко. Виноград содержит мелатонин, который является основным гормоном организма, регулирующим сон. В 2006 году ученые обнаружили, что виноградная кожура содержит мелатонин, который, как полагают, остается в винограде, даже когда его превращают в вино.

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