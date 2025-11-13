Шеф-повара не видят смысла в некоторых кухонных инструментах даже на ресторанной кухне, не говоря уже о бытовом использовании.

Кухонные ящики многих людей заполнены инструментами и гаджетами, которые годами лежат невостребованными, или используются раз в несколько месяцев. Профессиональные шеф-повара говорят, что многое из этого вообще не нужно в быту, пишет cnet.com.

Издание опросило профессиональных поваров, чтобы узнать их мнение, насколько вообще есть смысл покупать все эти специализированные измельчители, необычные держатели и хитрые гаджеты, которые якобы упрощают приготовление пищи. Эксперты говорят, что в быту можно обойтись базовым набором кухонных инструментов, а некоторые специальные "гаджеты" вообще являются ненужными.

Итак вот список кухонных инструментов, которые бы не стали покупать профессиональные повара.

Шинковки

Шинковка - инструмент для быстрой нарезки овощей, фруктов (а иногда и сыра) тонкими ровными ломтиками или полосками. Шеф-повар и ресторатор Масахару Моримото считает, что лучше усовершенствовать свои навыки работы с ножом, чтобы готовить тонкие и равномерные ломтики овощей.

"Шиинковки могут быть громоздкими, проблемными в мытье и быть опасными, если вы не будете чрезвычайно осторожны", - говорит он.

Держатели для лука

"Они предназначены для того, чтобы помочь вам держать целую луковицу и нарезать ее. Вместо этого разрежьте луковицу пополам, чтобы создать ровную поверхность, чтобы она не покатилась. Если вы пытаетесь нарезать кольцами, сэкономьте 14 долларов и воткните вилку в корень и держите вилку", - советует Эрик Роуз, ведущий шеф-повар-инструктор Института кулинарного образования из Лос-Анджелеса.

Очки для резки лука

"Пустая трата денег, поскольку они не образуют прочной герметичности вокруг глаз, чтобы предотвратить попадание соединений серы в глаза и слезы. Держите нож острым и вместо этого откройте окно или включите вентилятор", - говорит Роуз.

Металлические, стеклянные, мраморные и акриловые разделочные доски

Такие доски подойдут для подачи блюд на стол. А вот для нарезки продуктов надо брать исключительно деревянные разделочные доски, иначе вы испортите нож, говорят повара.

Измельчитель курятины

"Не могу представить, чтобы кому-то нужен был инструмент для измельчения курицы за пределами ресторана, и даже рестораны его не используют. Этот предмет имеет только одно назначение, поэтому я бы его пропустил", - говорит Роуз.

Инструмент для разборки трав

"Я люблю тимьян, но ненавижу его обрывать. Когда я был молодым, меня заставили поверить, что это средство мне поможет... Оно лежит в моем шкафу и смеется надо мной уже почти десять лет", - рассказал Эрик Роуз.

Если надо отделить листья розмарина или другой травы от стеблей, просто скользите пальцами по стеблю против роста листьев.

Кухонный термометр с зондом

"Это замечательный инструмент, но он может быть очень дорогим. Я уже могу представить, как его потеряю, сломаю, уроню, случайно выброшу", - говорит Роуз.

Электрический консервный нож

Питер Сом, автор кулинарных книг и эксперт по образу жизни, считает, что ручной консервный нож дешевле, отлично работает и реже ломается.

"Электрические консервные ножи занимают место, их может быть трудно чистить, и часто трудно открывать банки нестандартного размера. Хороший ручной консервный нож компактный, надежный и выполняет свою работу без необходимости в розетке или инструкции по эксплуатации", - говорит Сом.

Резак для авокадо

"Нож и ложка выполняют работу так же легко, а специализированный инструмент редко подходит для всех размеров авокадо. Это просто одноразовая хитрость, которая загромождает ящики", - считает шеф-повар Ричард Ингрэм.

Сепаратор для яиц

Отделить желтки от белков вручную не так сложно, чтобы для этого понадобилось специальное оборудование, считает Ингрэм.

Другие ненужные гаджеты

Это еще далеко не все кухонные инструменты и гаджеты, в которых, по мнению профессионалов, нет смысла. Вот еще некоторые из них:

трубка для чистки чеснока,

ножницы для пиццы,

ножницы для трав,

электрическая яйцеварка,

резак и дозатор для масла,

дозатор для макарон,

распылитель масла,

электрическая картофелечистка,

гильотина для бубликов,

рукавицы для духовки.

