К таким вещам относятся и силиконовые лопатки.

Кухня – это место, где каждая хозяйка имеет свои правила и порядки. Но у большинства из нас там есть предметы постоянного использования, например доски, посуда или бытовая техника.

В рутине легко забыть, что ничто не вечно. И есть шесть предметов, которые стоит менять чаще, чем вам кажется, пишет Real Simple.

1. Специи

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Об этом можно легко забыть, но специи тоже имеют срок годности. Они не хранятся вечность. Большинство молотых специй можно использовать примерно два года, говорит шеф-повар компании Roundabout Catering Колин Смит.

"Цельные специи хранятся немного дольше, но не намного", – добавил он.

Кроме того, Смит советует избегать сушеных листовых специй, таких как базилик. По его словам, свежие травы являются лучшим выбором и их можно найти в большинстве супермаркетов.

2. Пластиковые контейнеры для еды

Пластиковые контейнеры нужно менять чаще, чем вы думаете. Признаком того, что вам пора распрощаться с ними являются пятна на пластике, запах еды, который не уходит после мытья. К тому же, старые контейнеры с меньшей вероятностью сохранят вашу еду свежей, говорит преподавательница кулинарных курсов Уитни Кардози.

Она советует обратить внимание на стеклянные контейнеры. Они прослужат вам дольше.

3. Кухонные доски

Исполнительный су-шеф Swissôtel Chicago Бо Каунт говорит, что поскольку доски интенсивно используются на кухнях, со временем на них появляются царапины, пятна и борозды. Это затрудняет их надлежащую очистку.

Особенно быстро портится качество деревянных разделочных досок. Уитни Кардози отмечает, что лучше мыть их вручную, ведь древесина может деформироваться или испортиться в посудомоечной машине.

4. Мелкая бытовая техника

"Качественные приборы, такие как блендеры и кофеварки, должны работать до тех пор, пока не выйдут из строя, а в случае необходимости вы всегда можете попробовать хорошо очистить их, чтобы продлить срок службы", – отмечает Кардози.

Если ваш прибор больше не работает так, как раньше, или есть определенные проблемы (он сильно нагревается или из него идет дым), время инвестировать в новый.

В то же время те приборы, которые во время работы используют водопроводную воду, нуждаются в регулярном удалении накипи. Речь идет о чайниках, кофеварке, настольных посудомоечных машинах. Так вы продлите срок их службы.

5. Корзины для фритюрниц

Корзины для фритюрниц тоже надо менять. Поскольку из-за износа сетка может ослабнуть, а также рваться, менять их советуют каждые год-полтора.

6. Силиконовые лопатки

Высокотемпературные силиконовые лопатки, хоть и долговечны, но нуждаются в регулярной замене. Делать это надо каждые полгода.

"Со временем на них появляются зазубрины, они могут начать стираться или трескаться, что влияет на их производительность и гигиеничность", – акцентировал Каунт.

Какие вещи должны быть на каждой кухне

Дизайнеры интерьеров говорят, что есть 10 вещей, которые должны быть на каждой кухне. Так ваше рабочее пространство будет не только стильным, но и удобным в использовании.

Среди этих вещей – место для хранения мелкой кухонной техники. Гораздо лучше иметь для нее отдельный шкафчик, чем заставлять различными приборами весь стол.

Также специалисты советуют позаботиться о наличии достаточного количества розеток. При чем они должны быть расположены так, чтобы вам не пришлось бегать от поверхности к поверхности во время приготовления пищи.

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