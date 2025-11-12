Эксперт объяснил, как проверить, выдержит ли старая проводка современные нагрузки, и на что обратить внимание, чтобы избежать аварий в квартире.

Если дом построен еще в советское время, в нем, скорее всего, установлена алюминиевая проводка, рассчитанная на гораздо меньшую нагрузку, чем современные. Как безопасно пользоваться старой системой, чтобы избежать аварий и контролировать нагрузку, корреспонденту УНИАН рассказал радиоинженер и электрик Олег Кузьма.

Что делать, если в квартире старая проводка, и как понять, что она нуждается в замене

По словам эксперта, если здание построено еще в советское время, то, скорее всего, в нем установлена алюминиевая проводка. Такие системы рассчитывались на значительно меньшие нагрузки, чем современные. Тогда из энергоемких приборов в быту преимущественно использовали только утюг, а остальная техника - лампы, телевизоры или холодильники - потребляли минимум электроэнергии.

"Во-первых, нужно посмотреть возраст дома. Второе - механически открываете розетку, откручиваете и смотрите, какой там заходит провод. Если он белого цвета, значит то алюминий. Если он коричневого, он может быть окислен уже, значит - это медная проводка, более современная. То уже лучше. Далее все зависит от диаметра самой проводки", - рассказывает Кузьма.

Видео дня

Обычно в современных квартирах для силовых линий, то есть для розеток, используют провод сечением 2,5 мм². Это означает, что площадь поперечного сечения проводника составляет 2,5 квадратных миллиметра - показатель, который определяет, какую нагрузку может выдержать проводка, то есть примерно 5,5 кВт. Это значит, что к одной линии можно подключить, скажем, бойлер (2 кВт), утюг (1 кВт) и фен (до 2 кВт). Если включать все одновременно - линия может не выдержать, объясняет Кузьма.

"На лампочки, верхнее освещение, или вы там к зеркалу подводите какую-то проводку или еще что-то, то там хватает полтора мм², даже порой и меньше. Сейчас, когда идет светодиодное освещение, то оно вообще много не ест электроэнергии", - говорит он.

На какое время работы рассчитана советская проводка и можно ли оставлять ее в стенах

Продолжительность службы проводки зависит от того, насколько ее нагружают. Если не превышать допустимую нагрузку, она может работать годами без проблем.

Чаще всего проблемы возникают зимой, когда, особенно сейчас, из-за отключения света или отопления люди начинают одновременно подключать мощные обогреватели, УФО или другие нагревательные приборы, говорит инженер. Такие устройства потребляют много электроэнергии, и старая проводка, особенно алюминиевая, может этого не выдержать.

"Для примера, если прибор потребляет 1 кВт, это примерно 5 ампер тока. Старая алюминиевая проводка обычно рассчитана максимум на 20 ампер, поэтому несколько одновременно включенных мощных приборов могут привести к перегреву или даже короткому замыканию", - рассказывает он.

Еще один важный момент - это состояние контактов. Сама проводка обычно не горит без причины, проблема часто возникает именно в местах соединений - например, в розетках, объясняет Кузьма.

Провод крепится к контактам с помощью винтов, и со временем они могут ослабляться. Из-за этого ухудшается контакт, появляется нагрев, а при большой нагрузке - даже искрение. Со временем металл окисляется, и контакт начинает подгорать. Именно поэтому в старых квартирах нередко можно увидеть оплавленные или почерневшие розетки - это следствие плохого соединения и старой проводки.

Как часто нужно менять электропроводку в доме

В идеале проводку стоит заменять раз в 20 лет эксплуатации и лучше, по словам эксперта, проводить эти работы во время капитального ремонта, ведь ее замена влечет за собой необходимость штробить стены. Впрочем, все зависит от того, какие приборы вы используете и правильно ли рассчитываете их мощность.

Можно ли подключить новую проводку к старой, чтобы не заменять ее полностью

Полную замену проводки можно частично избежать, но есть важный нюанс: при подключении алюминиевых и медных проводов возникает химическая реакция окисления, что может ухудшать контакт. В современных электросетях используется медь, тогда как раньше ее применяли реже из-за высокой стоимости.

"Чтобы подключить медь к алюминию, то лучше всего это делать через контакторы. Имеется в виду следующее: один провод, допустим алюминиевый, и второй - медный - через зажим подключаются. Единственное, что стоит учесть - контакторы нуждаются в определенном месте для установки. В советских квартирах проводку обычно соединяли простой скруткой в распределительной коробке. Если места в коробке мало, её лучше заменить на большую, чтобы все соединения были надёжно закреплены и не создавали риска воспламенения. Но это не очень красиво выглядит...с эстетической точки зрения. Вы, наверное, не очень хотите, чтобы у вас стояли по квартире пластмассовые "коробки", даже если они хорошо выглядят,", - говорит Кузьма.

Старая проводка и новая мощная техника - что делать?

Раньше домашняя техника не потребляла много энергии в отличие от современной, поэтому и старая проводка не рассчитана на такую мощность, особенно, если проводка уже изношена. Поэтому важно знать, какую суммарную мощность потребляют ваши приборы, объясняет эксперт.

Есть еще один момент, о котором, по словам инженера, часто забывают. Если вы живете в многоэтажке или даже в частном доме, вам энергоснабжающая компания (РЭС) выделяет определенную пиковую мощность. На входе обычно стоит автомат на 25 ампер - это примерно 5 киловатт. Если вы попытаетесь потреблять больше, автомат просто отключит питание - система не позволит брать из сети сверх установленного лимита.

Он не выключается мгновенно: сначала нагревается внутри специальная пластина, и лишь тогда срабатывает защита. Но если вы одновременно подключите слишком много приборов - система все равно отключит питание. Особенно это актуально при восстановлении питания после отключения, когда одновременно включаются бойлер, холодильник, морозильная камера и другие приборы. Такие приборы потребляют много энергии в момент запуска (пусковой ток), и если включить их все вместе, автоматические выключатели могут сработать.

Поэтому электрик советует включать мощную технику поочередно. По этому принципу и вводят почасовые отключения света - не столько "для экономии", а чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Бойлер или нагревательные приборы можно временно выключать, пока включается электричество, а холодильник оставить включенным, поскольку он потребляет относительно мало энергии, кроме момента запуска мотора. Если речь идет о длительном отсутствии дома, можно выключать энергоемкие устройства, оставляя лишь необходимые для сохранения продуктов или поддержания минимальной работы системы.

"Бесперебойники могут дополнительно защитить систему. Они заряжают аккумулятор, когда электричество есть, и при его исчезновении автоматически подают напряжение на необходимые приборы, например, газового котла. Бесперебойник работает по принципу большого павербанка: аккумулятор накапливает энергию, а при отключении электричества преобразует ее в 220 В для подключенных приборов", - объясняет электрик.

Еще один из способов защитить технику, по словам электрика - это прибор реле напряжения, который защищает вашу технику от скачков электроэнергии. Его вставляют в розетку, а уже в него - нужное устройство, например, компьютер или насос.

Его основная функция - выключить прибор, когда напряжение слишком высокое или низкое. Например, вместо нормальных 230 В в сети может быть 260 В - из-за этого техника может перегореть. Реле в таких случаях автоматически разрывает питание, а когда показатели нормализуются, с небольшой задержкой (10-30 секунд) снова подаёт ток.

Такие реле особенно полезны для дорогих приборов с электроникой - компьютеров, газовых котлов, насосов. Например, если напряжение падает ниже 200 В, насос может не запуститься и даже сгореть. Реле просто отключит его до восстановления нормального напряжения, объясняет Кузьма.

Для котлов чаще используют стабилизаторы напряжения - они не только отключают технику, но и выравнивают напряжение, поддерживая стабильные 220 В.

Что касается домашних электростанций или зарядных станций - они уже имеют собственную защиту и работают как большие повертюанки. Их дополнительно защищать реле или стабилизатором не нужно.

На что ориентироваться, если человек планирует полностью заменить проводку в квартире и сколько это стоит?

Стоимость работ формируется из нескольких составляющих: штробление стен, прокладка проводки, установка коробок для розеток и выключателей, а также подключение приборов, если жильцы не выполняют эту работу самостоятельно. Каждый метр провода, каждая розетка или выключатель учитываются отдельно, а цены на работы могут колебаться в зависимости от региона и сложности, отмечает Кузьма.

Замена электропроводки неизбежно связана с ремонтом стен, поэтому наиболее эффективно сочетать ее с общим ремонтом квартиры.

справка Олег Кузьма радиоинженер, электрик, строитель Кузьма Олег Богданович - радиоинженер, электрик, строитель. Окончил Львовскую политехнику и долгое время работал на радиозаводе в Золочеве в качестве инженера и начальника лаборатории. В 90-х годах начал собственную практику.

Вас также могут заинтересовать новости: