В большинстве случаев замена не нужна – чугунная сковорода практически "вечна", если заботиться о ней с любовью.

Даже если ваша старая чугунная сковорода покрылась ржавчиной, потемнела или выглядит совсем непривлекательно, почти всегда её можно восстановить. Чугун - один из самых долговечных кухонных материалов, и выбрасывать такую посуду приходится крайне редко, пишет Southern Living.

Как долго можно использовать чугунную сковороду?

На самом деле, менять чугунную сковороду практически никогда не нужно. Как говорят владельцы фабрики по производству посуды Fredericksburg Cast Iron Co. Джей и Хизер Маллинкродт, даже после серьёзных повреждений - пригоревшей еды или оплавленной ложки - сковороду можно спасти. "Главное - немного ухода, и она прослужит поколениям", - отмечает Джей.

Как понять, что сковороду пора выбрасывать

Отказаться от старой сковороды стоит только в одном случае - если она раскололась или разрушилась настолько, что металл начал крошиться. В остальных ситуациях её можно отмыть, обновить и снова использовать.

Как обновить чугунную сковродку - советы

Для начала удалите ржавчину. Замочите сковороду на несколько минут в растворе воды и уксуса (1:1), затем хорошо потрите грубой губкой или металлической сеточкой для чугуна. При необходимости воспользуйтесь несколькими каплями мягкого моющего средства без щелочи. Хорошо промойте и высушите.

Избавьтесь от остатков пищи. Если ко дну пристал старый нагар, посыпьте сковороду крупной солью и осторожно потрите – это поможет удалить остатки пищи без повреждения поверхности.

Чтобы восстановить антипригарные свойства, равномерно покройте всю поверхность тонким слоем масла (подходит рафинированное растительное, рапсовое или виноградное). Затем прогрейте сковороду в духовке при 180–200 °C в течение часа. Повторяйте процедуру время от времени, чтобы поддерживать чугун в хорошем состоянии.

