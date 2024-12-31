Он отметил, что человеку в этом поможет формирование нескольких простых ежедневных привычек.

Оказывается, человек может повысить собственную уверенность без специальных курсов, выделяя на это всего несколько минут в день.

Так утверждает психолог Ади Джаффе из Калифорнийского университета. Джаффе объясняет, как формирование нескольких простых ежедневных привычек и их соблюдение может значительно повысить уверенность в себе, пишет INC.

"Уверенность в себе - это не волшебная черта, дарованная немногим счастливчикам. Это навык, который может развить каждый", - считает он и добавляет, что "ежедневные привычки формируют то, как вы видите себя".

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Какие привычки делают человека более уверенными?

Джаффе перечисляет несколько и все они основаны на психологии.

1. Настройте себя на успех с помощью небольших достижимых целей

Многие эксперты заметили, что постановка небольших достижимых целей и последующее празднование этих побед - проверенный способ повысить уверенность в себе. Это настраивает вас на цикл, где достижение одной цели делает вас более уверенным в следующей. "Эта практика перепрограммирует ваш мозг на ожидание успеха, а не на страх неудачи", - объяснил Джаффе.

Вы можете помочь себе еще больше, если будете контролировать свой внутренний диалог и останавливать себя, когда дело доходит до самокритики или негативного мышления. "Ваш внутренний диалог оказывает сильное влияние на ваши действия и убеждения", - отметил психолог.

2. Медитируйте всего 5 минут

Даже очень короткая ежедневная медитация может оказать мощное влияние на уровень уверенности. Это работает, потому что медитация приглашает вас оставаться в настоящем моменте, и это может действительно сократить негативное и самокритичное мышление.

3. Займитесь спортом

Какое отношение физические упражнения имеют к уверенности в себе? Больше, чем вы могли бы подумать. "Упражнения высвобождают дофамин и эндорфины - химические вещества хорошего самочувствия, которые повышают настроение, мотивацию и уверенность", - отметил Джаффе.

Ваша цель здесь - улучшить настроение и уровень уверенности, а не накачать пресс. Это значит, что вам не нужна длительная или строгая тренировка. На самом деле, Джаффе предлагает обратное. Он рекомендует выбрать занятие, которое вам нравится, что угодно, от танца живота до йоги или быстрой ходьбы, и начать с 10-минутной ежедневной практики, которой вы сможете придерживаться.

4. Окружите себя позитивными людьми

"Рекомендую создать круг общения, который представляет собой смесь как очень поддерживающих людей, так и тех, кто может смоделировать ту жизнь, к которой вы стремитесь", - посоветовал психолог.

Уоррен Баффет, вероятно, согласился бы с этим утверждением. Он говорил, что мы представляем собой среднее из пяти людей, с которыми чаще всего общаемся. Поэтому выбирайте отношения и сообщества, которые дают вам поддержку и мотивируют вас расширять возможности и пробовать новое. А время, проведенное с кем-то, кто достиг одной из ваших главных целей, может сделать эту цель гораздо более достижимой.

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