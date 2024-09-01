Однако большинство людей удивляются, что существует генетическое влияние на потребление кофе.

Употребление кофе является наследственной привычкой, которая имеет в себе определенный генетический багаж. В частности кофе, который содержит кофеин, является психоактивным веществом, считает доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего Сандра Санчес-Ройдж, передает SciTechDaily.

Сандра является одной из международной группы исследователей, которые сравнивали характеристики потребления кофе из базы данных 23andMe, где находится еще больший набор записей в Великобритании. Также она является автором-корреспондентом исследования, которое было недавно опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology.

В частности команда собрала генетические данные, а также данные о потреблении кофе, полученные от участников исследования, чтобы собрать данные об ассоциациях в масштабах генома (GWAS). Таким образом ученые хотели установить связь между генами, которые связаны с потреблением кофе, и признаками или состояниями, связанными со здоровьем.

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"Мы использовали эти данные, чтобы определить участки генома, связанные с тем, является ли человек более или менее склонным к употреблению кофе. А затем определить гены и биологию, которые могут лежать в основе потребления кофе", - рассказала доктор философии, которая является ведущим автором статьи Хейли Х. А. Торп.

В то же время доктор философии, который также является ведущим исследователем статьи, Абрахам Палмер говорит, что большинство людей удивляются, что существует генетическое влияние на потребление кофе.

"У нас были веские основания подозревать из предыдущих работ, что существуют гены, которые влияют на то, сколько кофе человек потребляет. Поэтому мы не удивились, когда обнаружили, что в обеих исследуемых нами когортах есть статистические доказательства того, что это является наследственным признаком. Другими словами, конкретные варианты генов, которые вы наследуете от своих родителей, влияют на то, сколько кофе вы, вероятно, будете потреблять", - объяснил он.

В свою очередь Санчес-Ройдж подчеркнула, что генетическое влияние на потребление кофе - это первый из двух вопросов, на которые хотели ответить исследователи.

"Второе - это то, что любители кофе действительно заинтересованы в изучении. Употребление кофе - это хорошо или плохо? Это связано с положительными последствиями для здоровья или нет?", - отметила она.

На эти вопросы ответ не является однозначным. Проведенное исследование, в котором приняли участие 130 153 американцев, показало устойчивые положительные генетические связи между кофе и вредными последствиями для здоровья, такими как ожирение и употребление психоактивных веществ.

"Положительная генетическая ассоциация - это связь между определенным вариантом гена (генотипом) и определенным состоянием (фенотипом). И наоборот, отрицательная генетическая ассоциация является очевидным защитным свойством, препятствующим развитию определенного состояния. Выводы становятся сложнее, когда речь идет о психиатрических состояниях", - добавили в материале.

Другие интересные факты о кофе

Ранее гастроэнтерологи рассказали, можно ли пить кофе натощак. По их словам, некоторые люди из-за кофе натощак могут столкнуться с проблемами, но их достаточно легко решить - например, пить его с едой.

Также стало известно, что произойдет с организмом человека, если пить 4 чашки кофе ежедневно. Эксперты говорят, что ежедневное потребление более 400 мг кофеина (около четырех чашек кофе) создает повышенный риск развития серьезных сердечно-сосудистых проблем в дальнейшем.

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