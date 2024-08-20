Специалисты советуют не отказываться от кофе, а употреблять его умеренно.

Чрезмерное употребление кофе в течение дня приводит к гипертонии и в конечном итоге вызывает серьезные заболевания сердца, свидетельствуют результаты индийского исследования, проведенного в медицинском колледже и больнице Зйдус, пишет hindustantimes.com.

Указывается, что ежедневное потребление более 400 мг кофеина (около четырех чашек кофе) создает повышенный риск развития серьезных сердечно-сосудистых проблем в дальнейшем. Сюда входят и другие напитки с кофеином, такие как газировка и энергетики.

"Кофе нарушает работу парасимпатической системы организма, отвечающей в первую очередь за естественный способ расслабления и восстановления организма. Он успокаивает сердцебиение и замедляет дыхание. Однако, поскольку кофе является стимулятором, он прерывает работу парасимпатической системы и увеличивает частоту сердечных сокращений и уровень адреналина, что позволяет нам быть более бдительным и продуктивным, обладая приливом энергии. Но постоянный сбой может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям", - говорится в публикации.

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Специалисты советуют не отказываться от кофе, а употреблять его умеренно, чтобы избежать неприятных последствий для организма.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли подогревать сваренный кофе.

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