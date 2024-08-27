С употреблением кофе связано много преимуществ, отметила врач.

Употребление кофе натощак не вредно, желудок обычно может адаптироваться, чтобы защитить себя. Но это может вызвать некоторый дискомфорт, пишет huffpost.com.

"С употреблением кофе связано много преимуществ, когда речь идет о желудочно-кишечном тракте. Этот напиток сейчас ругают из-за содержащегося в нем кофеина и из-за того, что он сильно подслащен, но в лечебных целях его используют уже много веков", - рассказала гастроэнтеролог Сунана Сохи.

При этом врач добавила, что некоторые люди из-за кофе натощак могут столкнуться с проблемами, но их достаточно легко решить - например, пить его с едой.

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Гастроэнтеролог Суприя Рао, добавила, что кофеин стимулирует выработку гормона гастрина, который отвечает за выработку желудочной кислоты. И хотя последнее соединение помогает запустить процесс пищеварения, оно также повышает кислотность желудка, предупредили специалисты.

"Все, что вы едите, вызывает выработку желудочной кислоты, но кофе вырабатывает ее больше. Поэтому, если вы чувствуете вздутие живота или испытываете боль и тошноту после употребления кофе натощак, у вас есть некоторые проблемы с этим", - отметила Сохи.

Также стоит учитывать, что кофе может способствовать расслаблению нижнего пищеводного сфинктера и вызывать изжогу. Это показало одно из проведенных ранее исследований.

Напомним, ранее диетологи развеяли три самых популярных мифа о кофе.

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