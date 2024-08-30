Итальянцы, например, предпочитают насладиться кофе в правильной чашке и поговорить с бариста.

В США и в Украине постоянно носят с собой кофе, покупая его на вынос, но во многих частях мира - например, в некоторых частях Европы и Новой Зеландии - это просто ненормально, пишет huffpost.com.

"Конечно, некоторые люди время от времени берут кофе с собой, но многие пьют кофе из кружки прямо в кафе - сидя в одиночестве, с группой друзей или стоя у бара. Иногда это общее дело - сесть и выпить кофе с друзьями. В других случаях это больше похоже на то, чтобы просто опрокинуть эспрессо по дороге на работу - в любом случае это происходит прямо в кафе", - говорится в публикации.

Культура кофе на вынос часто диктуется экологическим образом жизни, отметил совладелец компании Crosby Coffee в Англии Джек Фостер. По его словам, в некоторых европейских странах, таких как Австрия или Франция, клиенты садятся и неторопливо наслаждаются кофе, часто с пирожным.

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"Опять же, это образ жизни в некоторых городах и выбор, сделанный образом жизни их сообществ", - добавил он.

Управляющий директор в Agrisapien Traders LLC в США Пауло Перес рассказал, что в Бразилии люди наслаждаются кофе в кафе за долгими разговорами:

"Это очень социальное занятие. Речь определенно не идет о том, чтобы брать кофе на бегу в бумажном стаканчике. Как человек с бразильским и итальянским гражданством, я могу сказать, что культура кофе в обеих странах гораздо более социальная. В Бразилии вам предложат кофе почти в каждом доме или офисе, которые вы посетите, а после обеда многие люди заходят в местную пекарню, чтобы выпить кофе и поболтать с местными жителями. Аналогично, в Италии люди посещают эспрессо-бары, где, даже если они проводят там всего две минуты, они предпочитают насладиться кофе в правильной чашке и поговорить с бариста".

Основатель компании Paul John Indian Caffeine Company Шонали Пол поделился, что в индийской культуре еда и напитки - очень социальные понятия:

"Поэтому в большинстве случаев индийцы едят или пьют не в одиночестве в машине или по дороге на работу, а скорее в кругу семьи дома, коллег на работе или друзей после работы. Это скорее опыт, чем просто продукт".

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если пить 4 чашки кофе каждый день.

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