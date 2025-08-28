Эксперт говорит, что покупатели подержанных автомобилей должны быть осторожными.

Известный механик Скотти Килмер призвал водителей хорошо подумать, перед тем, как тратить средства на те или иные подержанные автомобили. По словам эксперта, подержанные электромобили являются "более неопределенными", ведь их стоимость резко снижается по сравнению с бензиновыми или дизельными альтернативами. Об этом пишет Mirror.

Килмер объяснил, что многие электромобили не проверяют, а водители уже пострадали от значительного падения цен, в результате чего владельцы потеряли почти две трети своих инвестиций всего за несколько лет, что стало серьезным ударом для покупателей.

"Во время пандемии цены на подержанные электромобили были сумасшедшими. Люди продавали подержанные Tesla дороже, чем новые. Но так было не всегда", - отметил механик.

Он рассказал, что пять лет назад его клиент приобрел подержанную Tesla Model S за 47 тысяч долларов. Однако сначала стоимость автомобиля составляла 129 тысяч долларов. По словам Скотти, модель оценивалась лишь в одну треть от первоначальной стоимости, несмотря на то, что пробег составлял всего 24 тысячи километров.

"Сейчас цены очень разнятся. Как правило, цена автомобилей классического типа, таких как Toyota, которые являются хорошими и долговечными, имеет высокую стоимость при перепродаже. Но цены на непроверенные электромобили начинают снижаться. Они могут вернуться к уровню пятилетней давности. Вы можете заплатить треть от стоимости нового автомобиля. Итак, все, что вам нужно в электромобилях, - это большая неопределенность. Это заставляет меня думать, что большинство людей должны быть достаточно неуверенными, покупать ли им электромобиль или нет", - подчеркнул Скотти.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее опытный автомобильный специалист и директор по маркетингу EpicVIN Алекс Блэк назвал 9 роскошных автомобилей, которые точно не стоят своих денег. По его словам, в этот перечень вошли Maserati Ghibli, Land Rover Range Rover, BMW 7 серии и другие.

Также эксперты назвали 5 автомобилей с пробегом, которые лучше не покупать. Речь идет о Toyota Tacoma, Ram 1500, Ford F-150, Chevrolet Suburban и Toyota Sienna Hybrid.

