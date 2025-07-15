По словам эксперта, у этих автомобилей немало проблем с надежностью.

Выбор нового автомобиля является непростой задачей. Некоторые модели могут оказаться очень ненадежными, пишет Daily Mail.

Опытный механик Скотти Килмер в одном из роликов на своем YouTube-канале рассказал, какие новые автомобили он ни за что не купил бы. По его словам, эти авто часто выходят из строя.

В частности, эксперт советует не покупать новые большие пикапы и внедорожники Toyota. Килмер заявил, что многие из таких моделей оснащены двигателями V6 с двойным турбонаддувом, которые не отличаются долговечностью.

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Кроме того, механик поделился, что новые большие пикапы и внедорожники Toyota имеют далеко не лучшее качество сборки. Тем не менее некоторые из этих моделей даже дороже конкурентов.

Вместо больших пикапов и внедорожников Toyota эксперт рекомендует обратить внимание на небольшие гибридные модели от японского бренда. По его словам, они могут прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Помимо этого Килмер призвал водителей не покупать автомобили Ford американского производства. Он рассказал, что компания платит невысокую зарплату своим сотрудникам, из-за чего качество сборки этих авто оставляет желать лучшего.

Также механик отметил, что Ford лидирует в США по количеству отзывов своих автомобилей в 2025 году. Более того, автопроизводитель сообщает о большом количестве проблем с запчастями.

Механик советует водителям не покупать все новые пикапы от любого автопроизводителя. Он рекомендует обратить внимание на подержанные модели.

По словам Килмера, в наше время автопроизводители уделяют большее внимание снижению уровня вредных выбросов и расхода топлива своих автомобилей, чем их надежности. Также он поделился, что у некоторых новых моделей есть проблемы с запчастями.

Среди подержанных пикапов механик советует купить Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Nissan Fronteir или Nissan Titan.

Какие другие автомобили не стоит покупать

Ранее в J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Последнее место в рейтинге занял популярный немецкий бренд.

Кроме того, механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд назвал 5 очень ненадежных автомобилей. Он заявил, что все эти модели не стоит покупать в 2025 году.

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