Почему кот спит рядом с вами: ученые объяснили причины

Кажется, что ваш питомец просто занимает место в постели – но за этим скрывается нечто гораздо более глубокое, чем обычная привычка.

Кошки тщательно выбирают место для сна, ведь именно во время отдыха они наиболее уязвимы. Если ваш питомец каждую ночь залезает к вам под одеяло или устраивается на груди – это не случайность, пишет Centre of excellence.

Ветеринары объясняют: когда кот выбирает спать рядом с человеком, он фактически выражает ему доверие.

Сон – самое уязвимое состояние для любого животного, поэтому рядом они ложатся только с тем, кого считают безопасным. Кошка воспринимает хозяина как источник стабильности, тепла и знакомого запаха, который помогает расслабиться.

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Интересно, что питомцы очень придирчиво оценивают и ночное поведение человека. Тот, кто меньше ворочается во сне, придерживается спокойного вечернего ритма и разговаривает тихо – для кота более привлекательный партнер по сну, чем беспокойный или шумный.

Поза, которую выбирает кот, тоже многое говорит о его чувствах. Если он спит между вашими ногами – это ощущение защищенности и контроля над пространством. На груди – признак глубокой эмоциональной связи: ровное дыхание и сердцебиение успокаивают животное. А если кот лег к вам спиной – не обижайтесь, это на самом деле один из самых сильных знаков доверия: он показывает, что не чувствует никакой угрозы рядом с вами.

Со временем предпочтения могут меняться. Котенок может выбрать одного человека в семье ради тепла, а взрослое животное – другого, чей образ жизни больше соответствует его потребности в покое.

Ранее УНИАН писал, почему кошки грызут человеческие волосы.

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