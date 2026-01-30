Почему кот бросается на человека: ветеринары дали объяснение

По словам ветеринаров, домашний любимец нуждается не только в еде и воде, но и во внимании.

Нередко кошки подкарауливают хозяина, чтобы внезапно на него напасть. Эксперты объяснили, почему животное так поступает, пишет Kinship.

"Во-первых, если ваша кошка еще котенок, то нападать на предметы – это ее работа. Так она учится распознавать границы, социальные нормы поведения и понимает, как работает ее маленькое тело. Котята любят играть с раннего возраста", – пояснил ветеринар Зак Пилософ.

По его словам, прыжки помогают котенку развивать координацию и навыки решения проблем. Например, как достать лакомство с кухонной столешницы.

"Брутальные игры, включающие в себя удары лапами, царапание и кусание, являются нормальным явлением для котенка и доставляют ему удовольствие", - добавил ветеринар.

То есть, отметил Пилософ, это не личное, а просто практика.

Специалист по поведению кошек Джои Лусварди поделился, что, возможно, так домашний любимец проявляет любовь к вам.

"Возможно, они набрасываются на вас, потому что вы им нравитесь. Они хотят с вами поиграть! Они не понимают, что [набрасываться] для нас не является развлечением", - пояснил он.

Также в статье говорится, что в случае, если кошка регулярно набрасывается на вас, возможно, это из-за недостатка внимания. Скука является самой распространенной причиной, по которой кошки набрасываются на своих любящих хозяев.

"Если вы не играете с кошками каждый день, они могут давать вам понять, что им нужно больше стимулов", - рассказал Лусварди.

Пилосов отметил, что если вы отдыхаете на диване, гладите кошку, а она внезапно нападает на вас, вероятно, это происходит из-за чрезмерной стимуляции.

"Агрессия, вызванная поглаживанием, которую часто называют "укусами любви", может быть вызвана потребностью кошки контролировать свое окружение... или чрезмерной стимуляцией, особенно во время длительного поглаживания", - поделился эксперт.

Издание отмечает, что сокращение кожи, махание хвостом или вращение ушей - это тонкие сигналы, что ваша кошка достигла предела терпения. Если на них не обращать внимания, то домашний любимец может напасть.

Пилософ также отмечает, что, как и мы, кошки имеют свои предпочтения относительно того, где им нравится, чтобы их трогали.

"Нижняя часть живота и основание хвоста – это самые распространенные зоны, которые кошки меньше всего любят, и прикосновения к ним могут спровоцировать агрессию", – предупреждает он.

Лусварди отметил, что иногда нападение кота является защитной реакцией на страх. Рычание, шипение или удары лапами – это признаки того, что ваша кошка расстроена, и эксперт советует выяснить, что ей не нравится.

"Многие кошки любят игриво нападать или делать "атаки-сюрпризы" на своих хозяев как часть здоровой, энергичной игры. Такие виды поведения, как кусание от страха, шипение или рычание, не являются типичными признаками игры и их следует обсудить с ветеринаром", - рассказал Нелл Остермайер.

В то же время, он напоминает, что кошкам нужна не только еда или вода, но и общение.

"Регулярное общение и ежедневные игры необходимы для физического и психического благополучия каждой кошки. Это помогает им оставаться активными, счастливыми и эмоционально уравновешенными", – добавил он.

