Рассказываем, почему кошка кусает хозяйку за ноги (или хозяина) и можно ли отучить питомца это делать.

Многие владельцы кошек не раз замечали странную особенность: как только садишься отдохнуть или ложишься в постель, как питомец внезапно набрасывается без всякой видимой причины. Иногда достаточно просто пошевелить пальцами ног. Такое поведение кажется неожиданным и даже забавным, но на самом деле у кошачьих "атак" на ноги есть несколько интересных причин. Почему кот кусает за ноги, как отучить питомца это делать - рассказываем ниже.

Почему кошка нападает на ноги хозяина

Издание Cats.com предлагает остановиться на основных причинах, почему кошка кусает за ноги.

Природный инстинкт охотника

Главная причина, по которой кошки кусают и нападают на ваши ноги и лодыжки, когда вы идете - это их природный инстинкт. Преследование добычи у них в крови, и как хищникам им свойственно набрасываться на движущиеся объекты или людей.

Домашние кошки также обладают сильным охотничьим инстинктом, а человеческая нога по форме и размеру похожа на их привычную добычу. Если же вы еще носите пушистые тапочки или носки, которые похожи на маленькое млекопитающее, то это лишь бльше подстегивает вашу кошку. Поэтому, если ваша кошка кусает вас за ноги - не берите это на свой счет, это просто ее охотничье поведение берет верх.

Возможно также, вы замечали, что кошка преследует вас, прежде чем напасть. В отдельных случаях ее укусы и царапины могут быть болезненными или даже повредить кожу до крови. Тогда следует промыть место укуса и обратиться к врачу, так как в пасти кошки много бактерий, которые могут вызвать инфекцию.

Игра

Почему кошка гладится об ноги и потом кусает? Кошки любопытны и игривы, а ваши ноги для них - легкодоступная игрушка, которая двигается. Во многих случаях ответ на вопрос, почему кошка кусает хозяйку, прост: животное играет.

Когда вы проходите мимо или удаляетесь, движение лишь подогревает интерес питомца. Во время таких игр укусы, как правило, легкие - это знак привязанности к вам.

Это также объясняет и тот факт, почему кот нападает на ноги под одеялом - они видят, что что-то движется под ним, и начинают атаковать сверху или залезать под одеяло, чтобы укусить за пальцы.

Но иногда такие нападения кошки и укусы могут говорить о проблеме.

Скука и стремление привлечь внимание

Если ваша кошка скучает и не получает достаточного количества активности или общения, она начинает выплескивать энергию на вас. В таких случаях укусы или царапины могут быть сильными и преднамеренными.

Агрессия из-за перевозбуждения

Кошки могут перевозбуждаться во время игр, в этом случае они теряют контроль, а ваши ноги часто являются ближайшей мишенью. Кусание и царапание в этом случае - это способ дать вам понять, что кошке уже достаточно, или что она зашла слишком далеко в игре.

В этих случаях нужно либо уделять кошке больше внимания, либо во время игр давать питомцу возможность успокоиться, чтобы охота не превращалась в агрессию.

Как отучить кошку кусать ноги

Если кошка регулярно кусает вас за ноги, ведет себя агрессивно или вас просто это раздражает, ситуацию можно поправить.

Игнорируйте "атаки"

Если вы перестанете реагировать, когда кошка кусает вас за ноги, она скоро научится прекращать это делать. Именно так котята ведут себя друг с другом - если они делают что-то со своими сородичами, а брату или сестре это не нравится, они уходят, и котенок понимает, что это конец игры.

Поэтому, если вы будете стоять на месте или спокойно отойдете от кошки, не глядя на нее и не реагируя, у нее будет время успокоиться и понять, что эта игра вам не подходит.

Переключайте внимание

Как только вы отошли от кошки, и она успокоилась, перенаправьте ее внимание на другую игрушку - бросьте мяч или найдите что-то другое, за чем она может погоняться. Затем угостите лакомством, чтобы вознаградить ее за эту игру.

Следите за тем, чтобы у кошки было достаточно игрушек и когтеточек, чтобы она не скучала и получала умственную и физическую стимуляцию.

Используйте положительное подкрепление

Ни в коем случае не наказывайте кошку, если она кусает вас за ноги. Кошки плохо связывают наказание с конкретным поступком и воспринимают это как угрозу со стороны хозяина. Это может подорвать доверие в ваших отношениях.

Гораздо более эффективно использовать положительное подкрепление - вознаграждайте кошку лакомством за игру с игрушками, и она поймет, что это правильный способ играть.

Устраните первопричину

Если агрессия вашей кошки является результатом боли или стресса, обязательно устраните эту причину. Следуйте рекомендациям ветеринара, минимизируйте факторы стресса в ее окружении. Дополнительно можно использовать кошачьи феромоны, а также позаботиться о том, чтобы у питомца были уютные и безопасные места для отдыха и уединения.

Кусание ног чаще всего остается проявлением игры или охотничьего инстинкта у кошки, но если поведение становится агрессивным или выходит из-под контроля, лучше проконсультироваться с ветеринаром. Важно понимать язык тела вашей кошки и то, как работает ее ум, - использование мягких, позитивных методов помогут сохранить спокойствие и ваши ноги.

