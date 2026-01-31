Ни одного Apache на борту: почему авианосец USS Abraham Lincoln не использует основной ударный вертолет США

Армейский AH-64 Apache не приспособлен к эксплуатации на авианосцах из-за коррозии, логистики и технической несовместимости с флотом.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln может нести до 90 летательных аппаратов, однако в его авиакрыле отсутствуют ударные вертолеты AH-64 Apache. Причина – техническая и логистическая несовместимость армейского вертолета с условиями эксплуатации в открытом море, пишет Wionews.

Авиакрыло авианосца сформировано исключительно из морской авиации. На борту размещаются истребители F-35C, F/A-18 Super Hornet и военно-морские вертолеты, тогда как Apache создан для наземных операций и не соответствует требованиям флота.

Одной из ключевых проблем является солевая коррозия. AH-64 не имеет полноценной антикоррозионной защиты, необходимой для длительного пребывания в условиях соленого морского воздуха, что может быстро вывести из строя авионику и двигатели.

Еще одним ограничением является отсутствие складных роторов. В отличие от морских вертолетов, лопасти Apache не складываются автоматически, из-за чего один такой вертолет занимает в ангаре столько же места, как два палубных аналога, создавая серьезные логистические трудности.

Проблемы возникают и при посадке: узкое шасси AH-64 менее стабильно на шаткой палубе авианосца, особенно в штормовых условиях, что повышает риск аварий.

Кроме того, авианосец не имеет запасов специфических армейских запчастей и боеприпасов для Apache, а системы связи и обмена данными вертолета не интегрированы с боевой системой Aegis, которую использует флот.

Вместо Apache ВМС США и Корпус морской пехоты применяют AH-1Z Viper – специально "маринизированный" ударный вертолет со складными роторами и антикоррозийной защитой, разработанный для длительной эксплуатации на авианосцах.

Ударные Apache могут временно садиться на отдельные корабли ВМС для коротких миссий или учений, однако их постоянное развертывание на авианосцах типа USS Abraham Lincoln не предусматривается.

