Над самой секретной базой США появился загадочный оранжевый шар: что это было

После анализа данных Пентагон так и не смог дать окончательного объяснения произошедшему.

Пентагон опубликовал новую часть материалов об неопознанных аномальных явлениях, в которых описывается загадочный инцидент над одним из самых секретных военных объектов США. В октябре 2023 года над районом горы Шайенн в штате Колорадо наблюдали странную световую активность, которую до сих пор не удалось окончательно объяснить, пишет Wionews.

Согласно документам Управления по расследованию аномалий во всех сферах (AARO), по меньшей мере шесть федеральных сотрудников стали свидетелями появления большого оранжевого шара в небе.

По их словам, объект испускал от двух до четырёх меньших красных огней, которые двигались по горизонтали, меняли высоту, а один из них якобы оставался неподвижным в течение нескольких часов.

Видео дня

После этого оранжевый шар исчезал, а впоследствии снова появлялся и повторял те же действия.

Директор AARO Джон Кослоски отметил:

"Наиболее отличительной особенностью этого явления был повторяющийся характер его поведения, при котором светящийся оранжевый "материнский шар" якобы образовывал более мелкие красные "шары" один за другим несколько раз в течение нескольких часов".

Официально место инцидента в отчёте не называется. Однако, согласно данным интервью с представителями ФБР, речь идёт о районе горы Шайенн вблизи Колорадо-Спрингс.

У подножия горы расположен один из самых защищенных военных комплексов Соединенных Штатов – командный центр Североамериканского командования аэрокосмической обороны и Северного командования США, который находится на глубине около 600 метров под гранитной породой.

Объяснения до сих пор нет

Специалисты AARO проверили данные радаров, записи полётов и возможные природные явления, однако окончательного вывода не сделали.

В отчете отмечается, что примерно 60 % наблюдаемой активности можно объяснить военными инфракрасными тепловыми ловушками, которые используют самолеты для защиты от ракет.

Впрочем, остальные явления остаются без однозначного объяснения.

"Предварительная оценка указывает на неопознанную технологию", – отмечается в документах.

В то же время в Пентагоне подчеркивают, что эта версия основана исключительно на показаниях очевидцев и не подтверждена физическими доказательствами.

По данным AARO, около 40% сообщений об аномальных воздушных явлениях, поступающих в ведомство, пока не имеют окончательного объяснения.

При этом в отчете отмечается, что инцидент над горой Шайенн не похож на типичные следы от работы авиационных двигателей, а также не соответствует известным погодным или космическим явлениям.

Вас также могут заинтересовать новости: