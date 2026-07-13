Странное японское упражнение перед сном может ускорить засыпание

Этот метод выглядит смешно, но имеет вполне научное объяснение.

Быстро заснуть можно , лежа на спине, подняв руки и ноги вверх и потрясши ими – так, как это делает перевернутый на спину таракан. Об этом необычном, но действенном способе пишет венгерское издание Dívány.

На первый взгляд метод кажется нелепым, однако за ним стоит вполне логичное физиологическое объяснение. Вечером, когда организм готовится ко сну, температура тела естественным образом начинает снижаться. Именно поэтому специалисты и советуют поддерживать температуру в спальне не выше 19 градусов.

Перед сном организм усиливает кровообращение в конечностях – руки и ноги фактически работают как теплоотдающие поверхности. Чем активнее в них циркулирует кровь, тем легче организму избавиться от лишнего тепла.

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Еще в конце 1990-х исследователи выяснили, что лучшим показателем того, как быстро человек засыпает, является не чувство сонливости или уровень мелатонина, а температура ног. Более тёплые конечности помогают телу охладиться, а это, в свою очередь, быстрее запускает биологические процессы, необходимые для сна.

Именно на этом механизме и основан японский "метод таракана" – легкое потряхивание руками и ногами стимулирует кровообращение, что способствует теплоотдаче и расслаблению тела. Выполнять упражнение следует примерно 30 секунд непосредственно перед сном.

Техника происходит из Системы здоровья Ниси, которую в первой половине прошлого века разработал японский инженер и преподаватель айкидо Кацузо Ниси. Хотя многие элементы этой системы не имеют серьёзного научного подтверждения, сам принцип – усиление кровообращения и поддержание естественного охлаждения тела – согласуется с современными представлениями сомнологов о работе организма.

По той же логике действуют и другие популярные вечерние привычки: тёплые носки или горячая ванна перед сном также могут способствовать расширению сосудов и теплоотдаче. Это может показаться противоречивым, но под воздействием тепла сосуды расширяются – поэтому, например, после горячей ванны телу значительно легче остыть. По этой же причине горячие напитки пьют и жители пустынных регионов днем.

Ранее УНИАН писал о 8 простых способах улучшить сон в жаркую погоду. Среди советов – не пропускать солнечный свет в помещение днем, использовать перекрестную вентиляцию, выбирать более прохладное место для сна, а также постельное белье и одежду из дышащих тканей.

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