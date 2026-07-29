Нужно исправить уравнение за 7 секунд: можно передвинуть только одну спичку

Если вы любите сложные задачи, то точно сможете решить эту головоломку.

УНИАН предлагает вам испробовать свои силы в новой головоломке со спичками, в которой вам нужно будет исправить неверное уравнение. Справиться с заданием будет нелегко, однако это замечательная тренировка для мозга, которая будет полезна и детям, и взрослым.

Ниже на картинке вы увидите уравнение, 31-8=28, составленное из спичек. Оно явно не имеет смысла, и эту ошибку вам предстоит исправить.

При этом у вас есть только один ход – возможность переместить одну спичку.

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Что делает это задание еще сложнее – ограничение по времени. У вас будет всего 7 секунд, чтобы решить головоломку.

Такие головоломки отлично тренируют внимательность и логику. Кроме того, ограничение во времени заставляет вас действовать очень быстро и не тратить время на посторонние размышления. Такое умение сохранять холодный рассудок и справляться с заданиями за короткое время без потери качества – очень ценные способности. Они точно пригодятся вам и на работе, и в повседневной жизни.

Если вы эксперт в математике, у вас будет небольшое преимущество. Однако это не гарантирует вам победу, ведь очень немногие люди способны справиться с заданием за столь короткое время.

Сдаетесь? Не волнуйтесь, у большинства людей возникают трудности с этой головоломкой. Так что продолжайте тренироваться, и следующие головоломки будете щелкать как орешки.

А пока посмотрите решение на картинке ниже.

Все, что вам нужно было сделать, это переместить спичку от цифры 8 к цифре 1. В итоге, у вас получится правильное уравнение: 37 - 8 = 29.

Также можете проверить свои силы и в других наших головоломках. Например, попробуйте за 15 секунд исправить неверное уравнение 6 + 4 = 4, переставив только одну спичку.

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