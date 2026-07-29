Как ухаживать за малиной, чтобы собирать урожай с куста год за годом

Малина любит легкую, но питательную почву, а также ей нужен регулярный полив.

При правильном уходе побеги малины могут плодоносить годами. Но важно подобрать подходящий сорт для вашего региона и условий, а также - понимать, как правильно обрезать растение. Сайт известной советчицы Марты Стюарт расспросил экспертов об уходе за малиной.

При выборе малины важно отдать предпочтение сорту, подходящему для вашего климата и предпочтительного сезона сбора урожая. Эти ягоды бывают самых разных цветов, от традиционного розово-красного до желтого, фиолетового и черного – каждый со своим вкусовым профилем и периодом сбора урожая.

Малину также классифицируют по времени плодоношения. По словам Дейл Илы Риггс, владелицы The Berry Patch, летние сорта, или сорта на побегах первого года плодоносят один год и дают урожай только следующим летом. А ремонтантные сорта плодоносят на побегах первого года и обычно начинают плодоносить в конце лета, а затем продолжают до осени. Выращивание нескольких сортов может помочь продлить сезон сбора урожая и обеспечить более широкий спектр вкусов.

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Как сажать малину

По словам Гэри Гао, специалиста по садоводству из Университета штата Огайо, хорошо дренированная почва имеет важное значение. Малина лучше всего растет в плодородной, слегка кислой почве с pH от 5,5 до 6,5. Песчаный суглинок, обогащенный компостом или другими органическими веществами, обеспечивает идеальный баланс питательных веществ и дренажа, а слой мульчи помогает удерживать влагу и регулировать температуру почвы. "Если у вас плохо дренированная почва, их можно высаживать на приподнятой грядке", – говорит эксперт.

Выберите место для посадки с шестью-восемью часами прямого солнечного света и достаточным пространством для разрастания растений. Риггс рекомендует располагать стебли на расстоянии примерно 45-60 см друг от друга в ряду и от 2,4 до 3 метров между рядами, в зависимости от сорта. Установка шпалеры или опорной системы во время посадки поможет сохранить растения в вертикальном положении.

Сажать саженцы малины очень просто. Выкопайте яму достаточно широкую, чтобы корни могли свободно разрастаться, затем засыпьте ее землей и посадите на ту же глубину, что и при первоначальной посадке в питомнике.

После посадки регулярно поливайте, поддерживая почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Удалите сорняки поблизости и весной внесите компост или сбалансированное удобрение. После сбора урожая удалите отцветшие побеги у летней малины, чтобы стимулировать новый рост.

Ремонтантные сорта можно обрезать как для получения одного осеннего урожая, так и для двух. По словам экспертов, ряды малины следует оставлять узкими, удаляя все новые побеги, которые выходят за пределы ряда шириной 45 см. Это улучшит циркуляцию воздуха и облегчит сбор урожая.

При надлежащем уходе малиновые кусты могут оставаться плодоносными десятилетиями. Риггс говорит, что некоторые растения продолжают плодоносить и спустя 20 лет.

Уход за малиной - больше советов

Напомним, что в июле, когда малина уже увешана ягодами, наступает идеальный момент для внесения удобрений. Во время созревания ягод делайте упор на калий (дает насыщенный вкус ягодам) и фосфор (укрепляет корни и повышает общую урожайность). Пожелтение листьев сигнализирует о недостатке железа. Кусты достаточно подкормить один раз в конце июля или в начале августа.

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