Что происходит с организмом, если ежедневно употреблять овощной салат: перечислены 9 преимуществ

Многочисленные исследования подтвердили, что регулярное употребление овощного салата может принести значительную пользу.

Если вы регулярно едите салаты, вы улучшите состояние своего сердца, получите больше питательных веществ и, возможно, заметите, что ваша пищеварительная система стала здоровее, пишет verywell health.

Издание перечислило 9 преимуществ ежедневного употребления овощного салата для человеческого организма:

1. Улучшается здоровье сердца

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Издание сообщило, что даже небольшой салат – примерно 1 чашка листовой зелени, например, салата или шпината – может способствовать улучшению здоровья сердца, если употреблять его регулярно.

Долгосрочное исследование, опубликованное на Springer Nature Link, в котором в течение 23 лет наблюдали за более чем 53 000 человек, показало, что ежедневное употребление салата снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12–26 %.

Для пользы здоровью сердца выбирайте заправки на основе оливкового масла. При этом Brown Health University советует избегать добавления в салаты продуктов, приготовленных во фритюре, таких как жареная курица, полоски тортильи, а также переработанного мяса, например бекона или салями.

2. Ваше артериальное давление может снизиться

В статье высказывается предположение, что одной из возможных причин снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний является то, что люди, регулярно употребляющие листовые овощи, часто имеют более низкое артериальное давление.

Все потому, что овощи содержат полезные нитраты, а ваш организм преобразует их в оксид азота, который может способствовать снижению артериального давления.

3. Риск развития диабета может снизиться

Как отмечает National Library of Medicine, ежедневное употребление салата может способствовать улучшению уровня сахара в крови и даже снизить риск развития диабета.

Клетчатка, содержащаяся в салатах, помогает организму эффективнее усваивать глюкозу (сахар). Это может объяснить, почему рацион, богатый овощами, может снизить риск развития диабета 2-го типа на 50%.

4. Уровень холестерина может улучшиться

Издание отмечает, что высокий уровень холестерина связан с целым рядом негативных последствий для здоровья, в частности с сердечными заболеваниями и инсультом.

В то же время употребление салата – или других блюд на основе овощей – является одним из способов снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения этих осложнений.

5. Ваш вес может измениться

Салаты обладают множеством полезных свойств, выходящих за рамки похудения, но их регулярное употребление также может помочь вам достичь и поддерживать здоровый вес.

Кроме того, употребление салата во время или перед приемом пищи может снизить риск переедания.

6. Вы можете сохранить здоровье мозга

Салаты полезны не только для тела – они также полезны для ума. Ежедневное употребление порции листовой зелени может помочь замедлить когнитивный спад с возрастом.

7. Ваш стул может стать более регулярным

Отмечается, что если вы часто страдаете от запоров, салаты могут помочь облегчить симптомы.

Все потому, что овощи в салатах богаты клетчаткой, которая имеет решающее значение не только для формирования и прохождения кала, но и для общего здоровья кишечника.

8. Вы улучшите потребление витаминов и питательных веществ

Регулярное употребление салатов связано с более сбалансированным рационом питания, включающим большее количество витаминов и питательных веществ. У людей, употребляющих салаты, чаще наблюдается более высокий уровень основных питательных веществ, в частности витаминов А, В6, С, Е, К, фолатов, холина, магния и калия.

9. Вы можете прожить дольше

Употребление большего количества фруктов и овощей может даже помочь вам прожить дольше.

Исследования показывают, что потребление более 200 граммов фруктов и овощей (примерно одна чашка) связано со снижением общей смертности, то есть смертности от любых причин.

Советы по употреблению овощей

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Шерри Грей рассказала, какой овощ полезнее – кабачок или огурец.

Также мы писали, что ученые объяснили, чем полезно частое употребление початков молодой кукурузы.

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