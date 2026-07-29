Что происходит с организмом, если ежедневно употреблять овощной салат: перечислены 9 преимуществ

Если вы регулярно едите салаты, вы улучшите состояние своего сердца, получите больше питательных веществ и, возможно, заметите, что ваша пищеварительная система стала здоровее, пишет verywell health.
Издание перечислило 9 преимуществ ежедневного употребления овощного салата для человеческого организма:
1. Улучшается здоровье сердца
Издание сообщило, что даже небольшой салат – примерно 1 чашка листовой зелени, например, салата или шпината – может способствовать улучшению здоровья сердца, если употреблять его регулярно.
Долгосрочное исследование, опубликованное на Springer Nature Link, в котором в течение 23 лет наблюдали за более чем 53 000 человек, показало, что ежедневное употребление салата снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 12–26 %.
Для пользы здоровью сердца выбирайте заправки на основе оливкового масла. При этом Brown Health University советует избегать добавления в салаты продуктов, приготовленных во фритюре, таких как жареная курица, полоски тортильи, а также переработанного мяса, например бекона или салями.
2. Ваше артериальное давление может снизиться
В статье высказывается предположение, что одной из возможных причин снижения уровня сердечно-сосудистых заболеваний является то, что люди, регулярно употребляющие листовые овощи, часто имеют более низкое артериальное давление.
Все потому, что овощи содержат полезные нитраты, а ваш организм преобразует их в оксид азота, который может способствовать снижению артериального давления.
3. Риск развития диабета может снизиться
Как отмечает National Library of Medicine, ежедневное употребление салата может способствовать улучшению уровня сахара в крови и даже снизить риск развития диабета.
Клетчатка, содержащаяся в салатах, помогает организму эффективнее усваивать глюкозу (сахар). Это может объяснить, почему рацион, богатый овощами, может снизить риск развития диабета 2-го типа на 50%.
4. Уровень холестерина может улучшиться
Издание отмечает, что высокий уровень холестерина связан с целым рядом негативных последствий для здоровья, в частности с сердечными заболеваниями и инсультом.
В то же время употребление салата – или других блюд на основе овощей – является одним из способов снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения этих осложнений.
5. Ваш вес может измениться
Салаты обладают множеством полезных свойств, выходящих за рамки похудения, но их регулярное употребление также может помочь вам достичь и поддерживать здоровый вес.
Кроме того, употребление салата во время или перед приемом пищи может снизить риск переедания.
6. Вы можете сохранить здоровье мозга
Салаты полезны не только для тела – они также полезны для ума. Ежедневное употребление порции листовой зелени может помочь замедлить когнитивный спад с возрастом.
7. Ваш стул может стать более регулярным
Отмечается, что если вы часто страдаете от запоров, салаты могут помочь облегчить симптомы.
Все потому, что овощи в салатах богаты клетчаткой, которая имеет решающее значение не только для формирования и прохождения кала, но и для общего здоровья кишечника.
8. Вы улучшите потребление витаминов и питательных веществ
Регулярное употребление салатов связано с более сбалансированным рационом питания, включающим большее количество витаминов и питательных веществ. У людей, употребляющих салаты, чаще наблюдается более высокий уровень основных питательных веществ, в частности витаминов А, В6, С, Е, К, фолатов, холина, магния и калия.
9. Вы можете прожить дольше
Употребление большего количества фруктов и овощей может даже помочь вам прожить дольше.
Исследования показывают, что потребление более 200 граммов фруктов и овощей (примерно одна чашка) связано со снижением общей смертности, то есть смертности от любых причин.
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