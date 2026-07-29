Мы каждый день просим прекратить войну, но Путин не хочет, - Зеленский

Зеленский также заявил, что Путин теряет инициативу в войне.

Украина хочет мира, так же, как и президент США Дональд Трамп, и европейцы, однако российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Зеленский заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении огня, которое могло бы проложить путь к окончательному урегулированию, но Путин не заинтересован в каком-либо диалоге, добавив, что последний раз они разговаривали в 2020 году.

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин - нет. Мы каждый день просим прекратить эту войну... договориться о прекращении огня хотя бы на определенное время и дать возможность дипломатам вести переговоры. Но Путин этого не хочет. Вот в чем проблема", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что именно по этой причине нужно отвечать, быть жесткими и сильными.

Зеленский также упомянул удары по территории России, отметив, что Путин теряет инициативу в войне.

"Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери велики, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина также рассчитывает на санкции, и законопроект покойного сенатора Линдси Грэма очень важен.

Зеленский провел встречи в США

в Белом доме за закрытыми дверями без участия прессы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинский президент назвал встречу "хорошей". По его словам, во время встречи обсудили лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и "некоторые другие идеи, которые могут помочь". Также президент Украины добавил, что речь шла о дипломатии.

Также Зеленский провел встречу с сенаторами США и присутствовал на голосовании, во время которого Сенат одобрил санкции против России.

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