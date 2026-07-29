Гигантская птица была тяжелее человека: ученые объяснили, как она летала

Она использовала скалы и склоны в качестве стартовых площадок, делая короткий разбег перед прыжком и расправлением крыльев.

В воздухе птица аргентавис напоминала небольшой биплан, размах его крыльев составлял приблизительно 7 метров. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, чт он был невероятно тяжёлым: его вес достигал 72 кг, что как минимум на 54 кг больше, чем у самой тяжёлой современной летающей птицы - дрофы кори.

Аргентавис обитал на территории современной Аргентины в позднем миоцене (9-6,8 млн лет назад) и парил над горами и равнинами в поисках свежих туш, подобно своему современному аналогу - андскому кондору, обитающему в той же части мира.

Видео дня

Интересно, что на самом деле он был довольно похож на кондора, хотя его череп и клюв были гораздо более массивными.

Изучив размер и структуру крыльев аргентависа, исследователи пришли к выводу, что он летал парящим полётом, используя машущее движение только короткими рывками.

Также считается, что он использовал скалы и склоны в качестве стартовых площадок, делая короткий разбег перед прыжком и расправлением крыльев.

Наличие таких больших крыльев затрудняло передвижение аргентависа по земле, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был падальщиком, а не хищником.

Новости об интересных животных

Муравьи рода Мессор относятся к числу самых странных насекомых в Европе. Некоторые королевы размножаются ксенопарией - откладывая яйца, из которых вылупляются особи совершенно другого вида, а не их собственного.

Вас также могут заинтересовать новости: