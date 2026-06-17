Если вы хотите собрать крупные и спелые ягоды, нужно правильно ухаживать за малиной.

Именно первый месяц лета становится решающим для огородников, которые планируют в конце сезона собрать большой урожай сочных ягод. В июне важно правильно подкармливать и поливать малину, иначе нужного результата не добиться. Узнайте, чем удобрить малину в июне и что еще с ней делать.

Как часто нужно поливать малину в июне

В самом начале лета растение тратит силы на формирование и налив плодов, а для этого кустам нужна влага. В июне важно контролировать влажность грунта, так как кустарник не может добывать воду из глубоких слоев почвы. Если влаги будет недостаточно, плоды вырастут мелкими и безвкусными.

Простые правила о том, как часто нужно поливать малину, помогут каждому садоводу:

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поливать обильно, чтобы почва пропиталась влагой минимум на 30 см;

на 1м² потребуется 30-40 литров воды;

в жару малинник можно поливать два раза в неделю, в умеренную погоду - раз в неделю.

Эти три правила о том, как правильно поливать малину в жару, сколько нужно воды и почему поверхностное опрыскивание малоэффективно, станут хорошим началом правильного ухода за кустами.

Чем подкормить малину, чтобы ягоды были крупные и сладкие

После цветения малина не нуждается в азоте, потому что он заставляет растение формировать буйную зеленую массу, и происходит это в ущерб кустам. Калий и фосфор - то, чем подкормить малину в июне необходимо обязательно, именно эти вещества помогут добиться крупных и сладких ягод.

Наиболее эффективными составами для июньской подкормки стали:

сульфат калия - 40 гр на ведро теплой воды (состава хватит на 1м² малинника);

древесная зола - 1 стакан просеянной золы на каждый куст;

суперфосфат - 30 гр на 1м² в междурядья, предварительно растворив гранулы в горячей воде.

Любые удобрения необходимо вносить во влажную землю, иначе есть риск сжечь корни растения. Оптимальный вариант - совместить подкормку с плановым поливом.

Как обрезать малину в июне и когда подвязывать

Не все начинающие садоводы знают точно, нужно ли обрезать малину в июне, но опытные огородники всегда скажут, что работа с секатором летом крайне важна. В начале сезона появляются молодые побеги, которые забирают на себя ресурсы растения и, в первую очередь, отнимают питание у плодоносящих ветвей. Именно поэтому своевременная обрезка кустарников в июне - необходимый шаг, который позволит правильно перераспределить потоки полезных веществ.

Главное правило - укоротить верхушки молодых зеленых стеблей на 10 см, когда они достигнут высоты 80-100 см. Такое действие поможет остановить рост вверх и заставить растение развивать боковые почки в пазухах листьев. Уже осенью вы увидите на тех местах несколько сильных веточек, а в следующем году на них вырастут плоды.

Отдельно стоит упомянуть о поросли, которой также нужно уделить внимание. Корневая система малины способна выпустить огромное количество молодых побегов, и всю такую лишнюю поросль необходимо своевременно удалять, так как она мешает растению развиваться. Также уже в первом месяце лета важно подвязывать малину, чтобы гарантировать каждому растению доступ к солнечным лучам и защитить его от ветра.

Каким препаратом обработать малину от вредителей

Июнь - то время, когда можно опрыскивать малину от вредителей, иначе насекомые станут реальной угрозой урожаю. Жук-малинник и тля, с которым можно бороться по-разному. "Дедовский" способ, который всегда можно использовать - механический. Утром, когда жуки малоподвижные, нужно расстелить под кустом любую ткань, затем аккуратно потрясти куст, завернуть упавших жуков в ткань и сжечь.

Также посадки можно обработать любым биопрепаратом, который уничтожает тлю и гусениц, разлагаясь за несколько дней, и абсолютно безопасен для малинника. Кроме того, эффективным именно в июне стал настой чеснока - 500 граммов измельченных зубчиков нужно залить 5 л воды, настаивать 48 часов, потом процедить и обработать раствором малинник.

Когда нужно мульчировать малину в июне

Финальным этапом целого цикла ухода за малиной станет мульчирование, которое позволяет реже бороться с сорняками и защищать почву от пересыхания. Мульча для такого растения просто необходима, да и заметно облегчает работы в саду для человека.

Есть три варианта, чем лучше всего мульчировать малину именно в июне:

подсушенная скошенная трава;

солома без семян сорняков;

перепревшие опилки лиственных пород.

Мульчу нужно укладывать вокруг кустарника слоем в 5-8 см, немного отступая от основания самих стеблей, чтобы избежать подопревания корневой шейки во время затяжных дождей.

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