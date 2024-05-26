Далекие предки Рымаренко и Лымаренко изготавливали некоторые предметы, поделился языковед.

"Лимар" - это украинское слово, которое означает древнюю профессию.

"Лимарем" называют мастера, который изготавливает ременную сбрую, то есть предметы для запряжки или седлания лошадей и других животных, рассказал языковед, доцент, автор учебников и заслуженный работник образования украинского государства Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Эксперт подчеркнул, что слово "лимар" и "римар" в нашем языке являются синонимами. "Так что далекие предки и Лымаренко, и Рымаренко изготавливали предметы для запрягания и седлания лошадей", - добавил педагог.

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Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить на украинском - лоджия или балкон. Языковед подчеркнул, что эти понятия часто путают, хотя у них разные значения. По словам учителя, лоджию от балкона можно отличить по такому признаку - она не выступает за стены дома.

Языковед добавил, что лоджия - это открытое с фасадной стороны помещение, которое входит в общий объем какого-то дома. "...не путайте слова лоджия и балкон. Это разные вещи", - подчеркнул эксперт.

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