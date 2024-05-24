Лоджия - это помещение в общем объеме здания, отметил языковед.

В украинском языке слова балкон и лоджия часто путают, а эти понятия имеют разные значения.

Заслуженный работник образования Украины, доцент-языковед, автор учебников Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1" назвал главное отличие между этими понятиями.

По словам известного эксперта, вот чем отличается лоджия от балкона: "В отличие от балкона, лоджия не выступает из стены дома". Языковед подчеркнул, что лоджией в нашем родном языке называют помещение в общем объеме какого-то дома, которое открыто с фасадной стороны. "Кстати, не путайте слова лоджия и балкон. Это разные вещи", - подчеркнул педагог.

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Ранее УНИАН объяснил, "хата" - это украинское слово или нет. Согласно словарю, "хатой" называют одноэтажный сельский дом. Кроме того, есть еще такое значение этого слова - жилое помещение в одноэтажном доме в селе.

Александр Авраменко говорил, что в современном украинском языке для обозначения жилья можно использовать слово "дім" - это не калька с русского языка, как некоторые считают.

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