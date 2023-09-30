В украинском языке есть и слово "відрекомендовуватися", и "представлятися".
Можно сказать позвольте "представитися" или "відрекомендовуватися", рассказал известный языковед, учитель украинского языка, автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"Представлятися" - значит называть себя во время знакомства. Но если вам не по нраву это слово, то в нашем языке есть еще один вариант - "відрекомендовуватися". "Відрекомендовуватися" - во время знакомства называть свое имя, профессию, занятие", - отметил эксперт.
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Александр Авраменко ранее объяснял, как правильно называть на украинском населенные пункты. Языковед отмечал, что собственные названия населенных пунктов в сочетании с общими - город, поселок, село можно согласовывать с падежом общего названия или употреблять в именительном падеже (отвечает на вопрос "Кто? Что?").
Учитель также сказал, что названия населенных пунктов, которые малоизвестны, стоит употреблять в именительном падеже, в таком случае не будет путаницы.