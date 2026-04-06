Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар дал важный совет

Привычка промывать макароны возникла в те времена, когда на рынке было много макарон низкого качества.

Хотя приготовление макарон может казаться простым, ценители знают, что на вкус вашей пасты может влиять множество факторов. В частности, многих интересует вопрос, стоит ли промывать макароны после варки, пишет EatingWell.

"Я никогда не рекомендую промывать макароны. Считается, что привычка промывать макароны происходит из тех времен, когда многие макароны на рынке были низкого качества, изготавливались из смеси мягкой и твердой пшеницы и содержали много крахмала. Они имели тенденцию легко развариваться и слипаться", - рассказал шеф-повар Barilla America Лоренцо Бони.

Он добавил, что промывание макарон останавливает процесс варки и предотвращает их слипание. Макароны высшего качества, изготовленные из 100% твердой пшеницы, не имеют этой проблемы, поэтому их не стоит промывать.

Почему не следует этого делать

Бони говорит, что есть две основные причины, по которым никогда не стоит промывать макароны, и обе связаны с крахмалистыми остатками, которые макароны впитывают из воды во время варки.

Именно этот крахмал придает макаронам ореховый привкус зерновых, а также их золотистый цвет. Если их промыть, то все это, в прямом смысле, уйдет в канализацию.

"Когда я провожу кулинарные мастер-классы в Barilla, я говорю, что макароны следует рассматривать как вкусную куриную грудку, которую вы жарите на гриле, чтобы добавить ее в свежеприготовленный салат. Вы же никогда не промоете курицу под водой, чтобы охладить ее, правда? Вы бы испортили тот замечательный вкус, который создали, приправив и пожарив ее. Так же следует относиться и к макаронам", - объяснил шеф-повар.

Кроме того, этот крахмал покроет макароны и поможет соусу лучше к ним прилипнуть, благодаря чему получится ароматное блюдо.

"Просто слейте воду и сразу добавьте макароны в соус, чтобы получить лучшую текстуру и вкус", - заверил он.

Также в EatingWell советуют оставить чашку воды, в которой варились макароны, и добавить ее в соус, чтобы он имел более шелковистую консистенцию и лучше покрывал макароны.

Как предотвратить слипание макарон?

Если вы не планируете сразу смешивать макароны с соусом, их можно защитить от слипания, сбрызнув столовой ложкой оливкового масла.

"И хотя итальянскую пасту не следует промывать, это не означает, что не следует промывать другие виды лапши. Японскую лапшу соба, например, всегда следует промывать, поскольку промывание удаляет излишки крахмала, которые могут привести к слипанию лапши и остановке процесса варки. Рисовую лапшу также следует промывать по той же причине. Однако лапшу рамен не обязательно нужно промывать, поскольку она изготавливается из прочной пшеничной муки, подобной той, что используется для итальянской пасты", - добавили в издании.

Другие советы экспертов

