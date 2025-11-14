Женщина обнаружила в доме фальшивую стену.

Владелица домашних животных была в панике, когда подумала, что ее три любимых кота исчезли из квартиры, однако позже она узнала страшную правду. Речь идет о женщине по имени Мэдисон, которая в то время жила в Колорадо (США). Об этом пишет Mirror.

Она обнаружила своих трех котов в скрытой комнате на своей территории. Женщина услышала, как застрявшие животные по имени Лео, Нала и Салли мяукают из-за шкафа для хранения вещей.

"Мы нигде не могли их найти. Мы, конечно, подумали, что кто-то из нас, возможно, оставил открытой дверь или окно", - рассказала Мэдисон.

Видео дня

Услышав шум в шкафу Мэдисон не могла поверить, когда обнаружила фальшивую стену, за которой скрывался огромный секретный подвал под домом. На видео в TikTok можно увидеть, как три кота выходят из скрытой комнаты.

"Похоже, что это не первый раз, когда они так делают, учитывая, что ни одно из животных не выглядит особо обеспокоенным тем, что находится там! Чтобы сделать все еще более жутким, комната не была пустой. По словам Мэдисон, она нашла Библию в пакете с застежкой-молнией, сшитом рыболовной сетью", - добавили в Mirror.

Также в жутком подвале была найдена большая стеклянная банка, которая была заполнена грязью и камнями. Кроме того, была обнаружена старая полупроявленная пленка.

"Похоже, что когда-то там кто-то был", - поделилась Мэдисон с журналом Newsweek.

Впоследствии женщина вместе со своим партнером съехали из этого дома, так как считали такую находку "жуткой".

"Мы были очень напуганы и решили больше туда не спускаться. Но по крайней мере коты получили огромное удовольствие, исследуя его!", - добавила Мэдисон.

Переехав в Техас, женщина предупредила других владельцев домашних животных:

"Коты - чрезвычайно любознательные животные. Вы никогда не знаете, что они могут найти!".

Другие интересные материалы о котах

Также эксперты объяснили, сердится ли на вас кот, когда вы оставляете его в одиночестве. Отмечается, что некоторые коты игнорируют членов своей человеческой семьи, когда те возвращаются из отпуска, и не хотят общаться и взаимодействовать с ними, поэтому это свидетельствует об их обиде на вас.

Кроме того, специалисты рассказали, как понять, что мой кот счастлив. В частности они выделили семь признаков этого, а именно это можно определить по голосовым признакам, языку тела, заинтересованностью и уверенностью, а также игрой.

Вас также могут заинтересовать новости: